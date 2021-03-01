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Фотовыставку в центре Москвы посвятили женщинам в столичной промышленности
Фото: Пресс-служба ДИиПП

Фотовыставку в центре Москвы посвятили женщинам в столичной промышленности

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Никитский бульвар Карта всех событий

В центре Москвы открылась фотовыставка, посвященная работницам столичных промышленных предприятий. Об этом рассказали в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Экспозицию открыли к Международному женскому дню на стендах на Чистопрудном и Никитском бульваре. Она продлится до 31 марта 2021 года.

На выставке расскажут о мастерах швейного цеха, фрезеровщике и монтажнике. Посетители также узнают о работе женщин в таких профессиях, как летчик-инструктор, модельер-конструктор и других. Всего в фотоконкурсе приняли участие 60 сотрудниц московских промышленных предприятий.

— Среди них представительницы Карачаровского механического завода, Московского Эндокринного завода, холдинга «Традиция-К», косметической фабрики «Свобода» и других предприятий. Выставка — еще одна возможность поздравить женщин с праздником, — уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Одной из героинь выставки стала сотрудница фармацевтического завода «Сервье» Елена Коляда. Благодаря ее работе в аптеках появляются необходимые лекарства. Другая героиня, сотрудница Лианозовского молочного комбината Клавдия Садовникова, руководит службой качества фабрики. Она обеспечивает соответствие молочной продукции официальным стандартам.

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