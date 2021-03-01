Время работы Московского зоопарка продлили на час с наступлением весны

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

С наступлением весны время работы Московского зоопарка продлили на час. Теперь зоосад будет работать с 09:00 до 18:00. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

Уточняется, что вход в зоопарк будет закрываться в 17:00.

— У вас больше шансов обойти обе территории зоопарка и не замерзнуть. Если все-таки стало прохладно, заходите погреться в павильоны. Дом птиц, слоновник, Дом обезьян, павильон «Фауна Китая», террариум, выставка амфибий, бабочек, паучков и так далее — все открыто, — говорится в сообщении.

Отмечается, что потепление делает животных в зоопарке более активными. Они выходят на улицу для того, чтобы проверить свою территорию и найти новые запахи.

— Бурая медведица Роза, гималайские мишки и сурки пока спят, но мы уже начинаем готовиться к их пробуждению. С приходом тепла могут проснуться и еноты — они быстро реагируют на изменение температуры и выходят на разведку. Активнее становятся львы, морские котики, гривистые волки и кустарниковые собаки. Прекрасные гиены Чип и Зола начинают регулярно проверять обстановку на улице. А белый мишка Врангель весной чаще купается в своем бассейне, — рассказали в зоопарке.

В пресс-службе напомнили, что билеты в зоопарк продаются только онлайн из-за пандемии. В павильонах необходимо надевать маски, перчатки и пользоваться санитайзерами, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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