Москвичи выберут имена для козлят и ягненка, родившихся на «Городской ферме» ВДНХ

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Москвичи смогут выбрать имя для козлят и ягненка, которые родились на «Городской ферме» ВДНХ. Придумать варианты имени для животных можно будет в Instagram-аккаунте выставки.

На «Городской ферме» одновременно родились два козленка. Их родителями стали камерунско-зааненская коза Кнопка и зааненский козел Иван. Козочка родилась с белым окрасом, однако через несколько дней ее шерсть потемнела. Козленок родился с бело-серым окрасом.

Сначала животных кормили молоком из бутылочки, сейчас в их рацион начали добавлять сено и овощи. Козлят переселят в общий вольер, когда они подрастут и окрепнут.

Кроме того, на «Городской ферме» родилась рыже-белая девочка-ягненок. Ее родителями стали овечка Настя и баран Бяш.

Имена для животных смогут выбрать москвичи в Instagram-аккаунте выставки в период с 1 по 5 марта. Свои варианты можно оставить в комментариях под специальным постом, после чего сотрудники отберут четыре лучших имени, за которые москвичи смогут проголосовать в финальном этапе конкурса 6 марта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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