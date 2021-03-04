Леди строят бизнес на любви и поддержке

Предприниматель Танзиля Гарипова организовала форум «Женский бизнес». На этой встрече собрались девушки, которые только планируют запустить свое дело, и опытные бизнесвумен. Дамы разбирают конкретные случаи из практики, обмениваются опытом и поддерживают друг друга / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В четверг, 4 марта, в Цифровом деловом пространстве прошел форум «Женский бизнес». Предпринимательницы рассказали, как запустить собственное дело.

Перед зрителями на большой сцене ЦДП выступили успешные бизнесвумен — основательницы туристических компаний, владелицы косметологических брендов, салонов красоты, имиджевых агентств. Каждое выступление было посвящено отдельной теме.

Первой секретом успеха поделилась директор турфирмы Алсу Кузнецова. Она рассказала, какими качествами должна обладать современная деловая леди.

— Анализируя свой путь и общаясь с успешными женщинами — руководителями коммерческих компаний, политиками, — я заметила одну закономерность. Все эти девушки — авторы своей жизни, которые умеют брать на себя ответственность за свои действия. И, как правило, все они реформаторы. Эти девушки не боятся отбрасывать устаревшие установки, — отметила Алсу Кузнецова.

Основательница бренда натуральной косметики и мама пятерых детей Анна Рудакова считает, что секрет успеха в женском бизнесе — любовь к своему делу.

— Если вы только планируете запустить собственный бизнес, подумайте о том, что вам искренне нравится, и двигайтесь в эту сторону. Еще важно обрести внутреннюю устойчивость. Это то, что будет давать вам силы на новые свершения. Для меня это моя семья. Дети и теплые отношения с родными вдохновляют, — отметила Анна Рудакова.

Клинический психолог Анна Шерер затронула другую, не менее важную тему. Она рассказала, какие шаги могут приблизить начинающих бизнесвумен к заветной цели. Участницы форума — действующие предпринимательницы или девушки, которые только планируют запустить собственное дело. Многие посетили эту встречу, чтобы получить совет от уже состоявшихся, успешных женщин.

А москвичка Аделя Феткулина призналась, что она пришла ради вдохновения.

— Я хотела послушать истории женщин, у которых получилось запустить бизнес-проект и стать успешными в своей нише, преодолеть все трудности. Это определенный заряд энергии, который мотивирует меня к созданию своего дела, — рассказала Аделя Феткулина.

Помимо интересных выступлений на форуме работали стойки Штаба по защите бизнеса. Там предпринимательницы могли получить профессиональную консультацию от специалистов.

— Мы предоставляем такую возможность на различных мероприятиях. Так бизнесмены могут узнать о штабе, мерах защиты и поддержки, которые он оказывает. А если у кого-то есть проблема или вопрос, то на стойке предприниматель может подать жалобу или обращение нашему юристу, которое мы возьмем в работу, — рассказал начальник управления по обеспечению деятельности Штаба по защите бизнеса Анатолий Мальцан.

Он добавил, что предприниматели могут обратиться за бесплатной консультацией и подать обращение юристу и в общественной приемной штаба, которая работает каждый будний день.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Танзиля Гарипова, основатель международной академии бизнес-ассистентов , организатор форума:

— При поддержке столичного правительства мы сделали подарок жительницам города к Международному женскому дню и провели этот форум. Здесь они смогли получить знания от людей, которые уже добились профессионального успеха. Особенно это важно для тех, кто все еще сомневается и боится запускать собственный бизнес. А еще форум — это отличная возможность обменяться полезными контактами, найти партнеров или первых клиентов.

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