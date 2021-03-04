Деньги сберегу, диван соберу: правда и мифы о современных женщинах

Фото: pixabay.com

Накануне 8 Марта сервис по поиску работы провел опрос и выяснил, что 65 процентов россиян положительно отнесутся к тому, что добытчиком в семье будет жена. Однако в обществе до сих пор живет стереотип, что, мол, прекрасная половина создана только для домашних дел. «Вечерка» собрала и развенчала мифы о роли женщины в обществе.

МИФ № 1. Женщины — плохие руководители: Многие критикуют женщин-руководителей за излишнюю эмоциональность. Ведь действительно на настроение барышни влияет многое: от погоды за окном до ежемесячных гормональных колебаний.

Однако американские исследователи Джек Зенгер и Джозеф Фолкман доказали, что, несмотря на свою импульсивность, женщины способны выводить компании из кризиса. Ученые заметили закономерность: зачастую, когда сотрудниц назначали руководителями в сложный период, они стремились показать себя и спасали бизнес.

МИФ № 2: Постоянно тратят деньги: И это неправда. Женщины хоть и тратятся на косметику, одежду, украшения, походы в салон красоты и многое-многое другое, но при этом умеют экономить.

Подтверждение тому — недавнее исследование крупного российского банка. В сегменте сбережений доля клиентов женского пола оказалась выше: на 64 процента — в классических депозитах и на 55 процентов — в накопительных счетах. При этом мужчины тратят больше: оборот по их картам составляет 58 процентов из общего числа клиентов.

МИФ № 3. Собрать мебель — непосильная задача: На самом деле умение собирать диван или стеллаж — это не какая-то сверхспособность мужчин.

— Все же в детстве собирали конструкторы, — говорит клинический психолог Евгения Лютова. — И здесь принцип тот же. Так что при желании женщина сама все сделает и без помощи мужа.

МИФ № 4: Не умеют дружить: Говорят, что две девочки могут дружить только против кого-то третьего. Но и это стереотип.

— Женская дружба может длиться десятилетиями, — продолжает Лютова. — Она сложнее устроена, чем мужская, из-за эмоциональности подруг: женщинам свойственно обижаться на мелочи, ругаться, а через секунду вместе смеяться над общей шуткой. Но они не меньше мужчин дорожат близкими отношениями, ощущением надежности, когда можно позвонить среди ночи подруге и поплакать в трубку.

МИФ № 5: Хуже водят машину: Как только не называют девушек за рулем: «курица», «мартышка с гранатой», остальные прозвища и вовсе нецензурные. Однако ученые Университета Брэдфорда утверждают, что именно слабый пол больше приспособлен к управлению автомобилем. Дело в гормоне эстрогене. Благодаря ему женщины быстрее учат правила, у них лучше моторная активность и умение прогнозировать ситуации на дорогах. Так что девушки могут еще и поучить мужчин вождению.

МИФ № 6: Легче переносят простуду: Всем знакомый мем: женщина с температурой 37,2 ходит в магазин, убирается, работает, мужчина — лежит в кровати без чувств.

— Это миф, — утверждает врач-терапевт Ирина Никитина. — Считается, что женщины воспринимают боль в меньшей степени, но объективно было доказано, что ровно наоборот. Болеют и женщины, и мужчины, и независимо от гендера встречается как тяжелая форма, так и легкая.

САМЫЕ БОГАТЫЕ

1.Татьяна Бакальчук (45 лет), гендиректор Wildberries. Состояние — 10,1 млрд долларов.

2.Ольга Белявцева (51 год), бизнес-доля в компании «Прогресс», хозяйство «Агроном-сад», производитель полимерной продукции «Бипласт». Состояние — 550 млн долларов.

3.Татьяна Кузнецова (60 лет), 0,19 процента акций «НОВАТЭК». Состояние — 475 млн долларов.

4.Наталия Опалева (51 год), 20,4 процента золотодобывающей компании GV Gold. Состояние — 450 млн долларов.

5.Гузелия Сафина (65 лет), 4,5 процента группы «ТАИФ». Состояние — 300 млн долларов.

Наш опрос: что девушки делают в быту лучше вас?

Фото: PHOTOXPRESS

Евгений Скворцов 30 лет, слесарь-механик:

— Моя сестра намного лучше справляется с управлением бюджетом. А она младше меня! У нее всегда есть отложенные на «черный день» деньги, и параллельно она копит на будущие путешествия. У меня же деньги как будто исчезают, хотя я тоже стараюсь переводить на вторую карту часть зарплаты, которую обещаю себе не тратить. Но потом в конце месяца с удивлением не нахожу их там. Так что из нас двоих «шопоголик», видимо, я.

Андрей Семенов 29 лет, юрист:

— Я всегда поражался многозадачностью своей мамы и бабушки. Они могли одновременно делать уроки со мной, готовить, разговаривать по телефону и посматривать сериалы по телевизору. Сейчас замечаю такие же способности у жены. на самоизоляции, когда мы работали из дома, она могла одновременно заниматься несколькими вещами и оставаться при этом полностью сфокусированной. А если я начну, например, готовить и смотреть что-то на ноутбуке, то закончится все испорченным ужином. Думаю, что у девушек это в крови, они ведь должны и за ребенком следить, и за домом.

Павел Морев 32 года, страховой агент:

— Моя девушка лучше, чем я, водит машину. Мы с ней почти одновременно пошли в автошколу, а экзамены она сдала быстрее. Мне пришлось три раза пересдавать, а она и теорию, и практику осилила с первого раза без чьей-либо помощи. И, признаться честно, за несколько лет за рулем я «косячу» куда больше, чем она.

Александр Шабалин 24 лет, актер рекламы:

— На примере жены могу сказать, что девушки очень хорошо разбираются в стиле и дизайне: как и куда поставить что-то в комнате, на какое место прибить полку.

Семен Такмаков 67 лет, главный инженер:

— Моя жена Людмила однозначно запоминает цифры. Даты, цены, размеры одежды детей, внуков и правнуков... Она помнит, когда у кого из друзей была свадьба, когда я последний раз ходил к врачу и даже сколько стоила поездка в санаторий 15 лет назад. Поэтому я обращаюсь к ней, как к личной «записной книжке». Но зато я однозначно лучше готовлю. С этим Люда и не спорит.

Читайте также: Названы самые популярные подарки накануне 8 Марта