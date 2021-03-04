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Названы самые популярные подарки накануне 8 Марта
Фото: pixabay.com

Названы самые популярные подарки накануне 8 Марта

Елена Фролова

Общество

Самыми популярными подарками к 8 Марта считаются произведения художников и гравировщиков, а также различные мастер-классы и курсы. Об этом аналитики «Авито Услуг» рассказали «Москве 24».

Спрос на эксклюзивные подарки с гравировкой, которыми мужчины надеются порадовать своих любимых, увеличился на 38 процентов по сравнению с показателем 2020 года. Уточняется, что на 27 процентов возросло и число объявлений от мастеров. Гравировка занимает порядка четверти всех запросов услуг ювелиров. Наибольшей популярностью пользуются гравировки по металлу, дереву и с помощью лазера.

Традиционно высокие позиции накануне праздника держат услуги художников-портретистов. Нарисовать лицо любимой женщины предлагают свыше 11 тысяч профессионалов. По словам аналитиков, их услуги выросли на два процента по сравнению с последней неделей февраля.

Вместе с тем на 26 процентов популярнее, чем в 2020 году, стали предложения по организации праздничных шоу. Эксперты считают, что на это повлияло возвращение работников в офисы после снятия некоторых ковидных ограничений. В свою очередь, предстоящее 8 Марта стало хорошим поводом для корпоративов. Эксперты также добавили, что в данной категории люди особенно интересуются фаер-шоу и бармен-шоу.

В лидеры по популярности в этом году выбились обучающие курсы и мастер-классы. Многим хочется дарить или получать полезные подарки. А данная категория услуг как раз предполагает, например, поддержание хорошей спортивной формы, или способ попробовать себя в чем-то новом. Аналитики подчеркнули, что на 65 процентов популярнее стали танцевальные и спортивные курсы. Вместе с тем не менее востребованными оказались курсы массажа и маникюра.

Помимо этого, за несколько недель до Международного женского дня на 37 процентов увеличился спрос на услуги по доставке готовой еды или различных покупок.

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аналитики8 мартатовары и услуги
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