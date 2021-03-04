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Создание букетов и праздничных десертов: центры творчества Москвы проведут мастер-классы к 8 Марта
Фото: Анна Быкова / «Вечерняя Москва»

Создание букетов и праздничных десертов: центры творчества Москвы проведут мастер-классы к 8 Марта

Анастасия Волоснова

Город

Столичные дворцы и центры творчества проведут бесплатные мастер-классы по созданию 3D-букета и подарков к Международному женскому дню 8 Марта.

Уточняется, что мероприятия пройдут в период с 5 по 8 марта в режиме онлайн на сайтах учреждений, их страницах в социальных сетях и на портале «Дом онлайн».

Центр развития творчества детей и юношества «Пресня» проведет мастер-класс «Создание букета в Tinkercad к 8 Марта», центр эстетического воспитания проведет занятия по макияжу, а центр детского и юношеского творчества «Бибирево» организует мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Подарок своими руками».

В свою очередь в центре внешкольной работы «На Сумском» объяснят, как создать для любимых женщин праздничный десерт, а центр детского творчества «Замоскворечье» покажет, как сделать поздравительную открытку. Для детей проведут занятия по театральному мастерству во дворце творчества детей и молодежи «Восточный».

Кроме того, лекции и праздничные концерты проведут в онлайн-формате при Московском дворце пионеров, центре «Строгино», центре «Радость» и в других домах творчества, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Фотовыставку «Не только мама» проведут в столичных парках в честь 8 марта

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