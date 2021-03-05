Посетители Центрального детского магазина на Лубянке встретят весну музыкой и яркими развлечениями

Фото: Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Центральный детский магазин на Лубянке, входящий в Группу компаний «Галс», станет этой весной главной музыкальной площадкой для юных москвичей и гостей столицы.

Весна в этом году для юных гостей детского магазина запомнится не только весельем и яркими впечатлениями, но и возможностью стать звездой. Она будет посвящена музыке. Главным событием станет проект «Стань звездой в ЦДМ» при поддержке Академии Игоря Крутого. Целый месяц, с 10 марта по 10 апреля, всем гостям детского магазина будет предоставлена уникальная возможность записать творческое видео для участия в онлайн-кастинге. Главный атриум детского магазина превратится в музыкальную сцену, а жюри Академии Игоря Крутого будет выбирать самых лучших и талантливых маленьких артистов. Все участники кастинга получат непередаваемые ощущения от выступления на сцене и необыкновенные призы, а победитель проекта получит возможность бесплатно обучаться в течение полугода в Академии Игоря Крутого.

— С наступлением такого долгожданного всеми времени года, как весна, мы приготовили для гостей нашего детского магазина потрясающую весеннюю программу. Надеемся, что мероприятия, которые будут проводиться в течение весенних месяцев, не только помогут раскрасить жизнь наших посетителей яркими и незабываемыми красками, но и дадут самым смелым и талантливым из них уникальный шанс стать звездой, — отметила директор департамента коммерческого управления Группы компаний «Галс» Светлана Мазур.

В ближайшее время посетителей детского магазина ждут много интересных развлечений: семейное застолье от ресторана «Грабли» и Центрального театра кукол имени С. В. Образцова, веселые мероприятия в честь Масленицы, любимого весеннего праздника, а по субботам музыкальные кавер-группы Diamond Black, Kailedoskop и Women Music Show будут создавать весеннее настроение в гастрогалерее детского магазина.

По сложившейся уже традиции ЦДМ на Лубянке предлагает москвича и гостям столицы подготовиться к лету заранее и организует фестиваль детского отдыха — ДЕTKIDS-EXPO 2021. А в Международный женский день 8 Марта гостей ждет «Главный модный показ» — совместный проект детского магазина, журнала «ДЕТKIDS Москва» и школы моделей «ГРАНИ», который проводится уже в девятый раз.

В магазине соблюдается усиленный режим обработки поверхностей дезинфицирующими веществами, проводится регулярная очистка систем кондиционирования и вентиляции, установлены ультрафиолетовые рециркуляторы. Для обеспечения необходимой социальной дистанции в общественных зонах нанесена специальная разметка. На входах в магазин можно бесплатно получить средства индивидуальной защиты — маску и перчатки, ношение которых обязательно на территории всего торгового комплекса.

Подробная информация о мероприятиях представлена на сайте ЦДМ на Лубянке, а также на страницах магазина в социальных сетях.