Начивки с супергероями Marvel теперь можно получить в магазинах столичной торговой сети

Фото: X5 Retail Group

Торговая сеть «Пятерочка» совместно с компанией Disney запускает новую федеральную маркетинговую акцию по мотивам киновселенной Marvel — «Начивки». Слоган акции «Собери все знаки суперсилы!» бесспорно привлечет внимание юных москвичей и гостей столицы. Необычная акция стартует во всех магазинах торговой сети 9 марта и продлится до 26 апреля 2021 года.

Начивки — это стилизованные нашивки-наклейки с символами супергероев Marvel: Воителя, Тора, Таноса, Капитана Марвела, Халка, Железного Человека, Черной вдовы, Человека-паука и других. У начивок липкая обратная сторона, поэтому каждую из них можно наклеить практически на любую поверхность.

Вся коллекция состоит из 26 начивок. Среди них —12 напечатанных, 12 вышитых, 1 спонсорская и 1 редкая — в виде перчатки бесконечности Таноса. Тираж начивки с перчаткой бесконечности ограничен. Кроме того, в каждой упаковке такой начивки есть промокод для получения специального приза: дополнительных баллов на «Выручай-карту», сертификата Lamoda, подписки на сервис Okko (мультимедийный сервис, занимающий второе место среди российских онлайн-кинотеатров по объему аудитории — прим. «ВМ»). Главный приз для победителя — приставка Sony PlayStation 5.

Каждая начивка сложена в особый вид упаковки, сделанный из FSC-бумаги. Сама бумага получена путем обработки вторичного сырья. Кстати, сами значки тоже изготовлены из вторичного пластика, который можно сдавать на переработку повторно.

В поддержку акции запущена масштабная кампания по ее популяризации. Она включает в себя наружную рекламу, рекламу на телевидении, а также рекламу, действующую внутри магазина, включая цифровые технологии для продвижения товара вне торговой сети. Также в рамках акции в социальных сетях планируется запустить задание-вызов «Покажи свой билд». Его надо будет записать на камеру и опубликовать в интернете, чтобы другие пользователи соцсетей могли повторить это задание. В выполнении задания-вызова сможет принять участие каждый желающий независимо от возраста и статуса.

— Мы в сотрудничестве с Disney вновь дарим своим гостям возможность собрать собственную коллекцию с символикой любимых героев Marvel. На этот раз мы разработали уникальные аксессуары — начивки, с помощью которых можно выразить себя, украсить свои старые привычные вещи и создать новый образ. Также мы добавили в коллекцию один редкий элемент, и символично, что это — перчатка бесконечности Таноса. Всех, кому посчастливится ее заполучить, ждут и другие полезные призы, — сказал директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев.

Подробные условия участия в акции и получения призов можно найти на сайте Nachivki.5ka.ru.