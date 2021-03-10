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Накануне Дня драгоценных камней, который отмечается 13 марта, выясняем с астрологом, какие камни подходят каждому знаку зодиака, а какие совершенно противопоказаны.

Овен

Самый главный камень в жизни Овна — бриллиант. Он усиливает положительные качества и помогает направлять энергию в правильное русло. Вспышки злости тоже сойдут на нет. Стоит также обратить внимание на pyбин — усиливает целеустремленность, caпфиp — приводит мысли в порядок.Категорически не стоит носить камни синих, голубых и бирюзовых оттенков.

Телец

Тельцам сам бог велел носит изумруды. Они делают уравновешеннее, улучшают память, концентрацию и помогают раскрыть талант. Голубой сапфир работает как талисман, охраняет от «дурного» глаза. Агат придает Тельцам силу, уверенность и спокойствие. Не стоит брать украшения с янтарем и аметистом.

Близнецы

Для гармонизации жизни Близнецу надо носить украшения с топазом. Он приводит в порядок нервную систему, нормализует сон. Агат хорошо влияет на здоровье Близнецов, помогает избегать обострения хронических заболеваний. Оникс поможет в деловых переговорах, а бирюза сподвигнет на путешествия. Отказаться стоит от дорогих минералов, аквамарина и рубина.

Рак

Ракам идеально подходят камни, напоминающие капли воды, — с переливом и легкие: селенит, сердолик, тигровый глаз. Они избавляют от раздражительности и притягивают любовь. На удачу Ракам пригодится жемчуг, а изумруд взбодрит перед важным мероприятием. Откажитесь от камней черного, желтого, красного цветов.

Лев

Львам принесут удачу по в сем фронтам солнечный топаз и янтарь, которые заряжают мощной энергией Солнца. Они же пробуждают к творчеству и раскрывают талант. Рубины для настоящих вожаков, лидеров. Сардоникс убережет от сглаза и станет оберегом. Гранат отлично наполняет силами, когда их мало. Категорически не подходит бирюза и любые голубые минералы.

Дева

У Девы два талисмана — яшма и нефрит. Они укрепляют здоровье и снижают критичность знака. Отлично для заряда энергии и концентрации подходят мaлaхит, желтый тoпaз, хpизoпpaз, хpизoлит. Сердолик поможет добиться карьерных вершин, получить повышение и денежную выгоду. Не стоит носить блестящие камни, рубин и обсидиниан.

Весы

Алмаз, опал и аквамарин приводят состояние Весов в гармонию, помогают справиться с эмоциями и не наломать дров. Они же притягивают удачу, успех и помогают добиться поставленных целей. Янтарь притягивает к Весам любовь, а сапфир отлично блокирует любой негатив. Ни в коем разе не стоит брать камни ярко-красной гаммы, оникс и гематит.

Скорпион

Если Скорпиону нужна удача, то ему стоит носить аквамарин, гранат и черный опал. С ними знак становится более уравновешенным, при этом решительным и последовательным. Опал снижает агрессивность, а кошачий глаз усиливает энергию. Отлично влияет гематит: Скорпионы становятся гибче и мудрее. Не стоит покупать опал, изумруд, бриллианты и янтарь.

Стрелец

Главный талисман Стрельцов — бирюза. Она помогает направлять энергию не на слова, а на дела. Топаз, тигpoвый глaз, хpизoлит, гpaнaт, pyбин тоже способствуют концентрации, усилению внимания к деталям, последовательности. Отказаться надо от желтого топаза, цитрина, сердолика и александрита.

Козерог

Слава, успех, деньги и любовь — все это Козерогам принесет рубин. Спасет от сглаза и дурных мыслей обсидиан, тармалин укрепит здоровье и нервную систему, альмандин питает энергией, дает силы для свершений. Лазурит, малахит, янтарь — тоже отлично подойдут. А вот что не стоит носить, так это бирюзу, авантюрин, хризолит.

Водолей

Аметист вселяет в Водолеев сумасшедший оптимизм и веру в то, что они делают. Главное, помогает реализовывать творческие задумки. Сильным оберегом станет кварц, а сапфир сподвигнет на новые направления в работе, учебе, поможет сосредоточиться. Точно стоит забыть о бриллиантах и бирюзе.

Рыбы

Рыбкам отлично подходит аквамарин и жемчуг. Они отгоняют дурные мысли, укрепляют здоровье. Яшма, гематит и хризолит Рыб успокаивают. Если хотите притянуть любовь, то стоит выбрать кахолонг. Самый опасный камень — нефрит, он заморозит буквально все процессы в жизни.

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