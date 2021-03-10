У москвичей появилось больше возможностей для общения

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Операторы сотовой связи пытаются следовать новым запросам горожан. Так, Tele2 в ответ на высокий интерес клиентов к приложению Clubhouse сделал доступ к нему бесплатным. Компания интегрировала соответствующую опцию на востребованных тарифах-конструкторах. Учитывая проникновение устройств на базе iOS в сети компании, предложением потенциально могут воспользоваться более 5 млн клиентов. Пока приложение доступно только пользователям смартфонов на базе iOS.

По итогам февраля их доля в сети оператора по России составляет примерно 11 процентов, в Москве этот показатель достигает 19 процентов. Учитывая проникновение таких устройств и популярность указанных тарифов, безлимит на приложение будет интересен значительной части абонентов компании.

Популярность приложения в России начала расти в конце января этого года. Оно стало аналогом подкаста в режиме реального времени или радиостанции с контентом по интересам и удобным поиском нужной конференции. В основе работы приложения — коммуникации голосом, что отличает продукт от TikTok и Instagram, опирающихся на визуальную составляющую. С точки зрения оценки перспектив голосового общения можно прогнозировать сохранение устойчивого спроса на приложение. На протяжении всего предыдущего года компания фиксировала рост голосового трафика и возрождение голосовых услуг на фоне ограничения живых контактов пользователями.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2, пояснил:

— Мы полагаем, что потенциал Clubhouse на российском рынке далеко не исчерпан. Во-первых, приложение наверняка переживет второй пик популярности после запуска для устройств на базе Android. Во-вторых, сервис довольно быстро занял позиции в рейтинге основных соцсетей, громкие дискуссии февраля состоялись именно на этой площадке. В-третьих, приложение может стать инструментом монетизации, что привлечет на площадку эксклюзивный контент и новых пользователей. Учитывая эти тренды, мы первыми на рынке обнулили доступ к востребованному сервису без ограничений по времени. Полагаем, что клиентам понравится возможность часами «пропадать» в комнатах приложения и не задумываться о расходе трафика.

Пользователям большинства открытых для подключения тарифов компании доступны и другие выгодные возможности. Помимо традиционного пакета минут и гигабайтов они включают защиту от нежелательных подписок, бесплатные звонки в сети оператора, безлимит на социальные сети и мессенджеры. Кроме того, клиентам доступен бессрочный перенос пакетов интернет-трафика и минут.