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Оранжевые фрукты — детям
Фото: Отраслевой совет Ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Турции

Оранжевые фрукты — детям

Наталия Горн, семейный доктор, врач общей практики и функциональной медицины, специалист по превентивной и антивозрастной медицине

Общество

Каждую зиму организм человека, особенно детский, проходит «испытание на выносливость». Формирование крепкой иммунной системы во многом зависит от рациона питания.

Удивительные растения

Вместе с правильным и сбалансированным питанием дети всех возрастов должны ежедневно получать свежие сезонные овощи и фрукты, чтобы поддерживать формирующуюся иммунную систему, умственную деятельность и физическую активность. Когда речь заходит об осенне-зимне-весенних фруктах, то имеются в виду, конечно, апельсины, мандарины и грейпфруты из солнечной Турции.

Оранжевые фрукты — детямФото: Отраслевой совет Ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Турции

Знаете ли вы, что одновременно на одном цитрусовом дереве могут находиться и бутоны, и цветки, и завязи, и плоды всех стадий зрелости. Удивительно, сколько жизненной энергии в этих растениях. Как семейный врач, мама, бабушка и кулинар я расскажу о своем взгляде на цитрусовые.

Уникальные плоды

Изучив несколько свежих исследований, могу сказать, что цитрусовые фрукты — кладезь активных продуктов метаболизма, потенциально полезных для иммунной системы взрослых и детей. Это флаваноиды, алкалоиды, лимоноиды, кумарины, каротиноиды, фенильные кислоты и эфирные масла. Все они уникальны благодаря своим активным свойствам — антиоксидантным, противовоспалительным, противораковым.

Оранжевые фрукты — детямФото: Отраслевой совет Ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Турции

Цитрусовые также богаты витамином С, питательными веществами, нутриентами и макроэлементами, среди них сахара, пищевые волокна, калий, фолиевая кислота, кальций, тиамин, ниацин, витамин В6, фосфор, магний, медь, витамин Д, рибофлавин и пантотеновая кислота. То есть цитрусовые — идеальный иммунобустер, натуральный и доступный.

Более того, из цитрусовых получают вещества, которые используют в качестве лекарственных средств во всем мире, а особенно в странах Азии.

Наверняка скоро мы увидим новые препараты и функциональные пищевые продукты на основе цитрусовых. Например, из кожуры. Содержание биоактивных веществ в кожуре в 2–6 раз выше, чем в мякоти.

Есть столько, сколько нужно

Не секрет, что со стороны диетологов идут незаслуженные гонения на цитрусовые из-за большого содержания фруктозы. Но во всем нужна мера и здравый смысл. Взрослые могут употреблять 1–2 плода в день — отличное дополнение к рациону. Цитрусовыми можно лакомиться беременным женщинам и кормящим мамам. При отсутствии аллергических реакций цитрусовые в питание ребенка можно вводить после девяти месяцев. Давать мандариновую или апельсиновую дольку без пленок и косточек. Малыш сам определит то количество долек, которое может съесть. Если наблюдаете у ребенка диатез или дерматит, то знакомство с цитрусовыми стоит сдвинуть до трехлетнего возраста.

Плоды лучше есть целиком, поскольку именно пищевые волокна представляют большую ценность для организма.

Рецепты, которые понравятся вашим детям.

Оранжевые фрукты — детямФото: Отраслевой совет Ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Турции

Мороженое из апельсинов

Взбить в блендере кокосовые сливки 500 мл и сок от двух турецких апельсинов. Разлить по формочкам для мороженного — и в морозилку.

Пряный чай с апельсином

Два турецких апельсина порезать кружочками с кожурой, положить в большой чайник или френч-пресс, добавить чай (черный, зеленый), палочку корицы, немного имбиря, залить кипятком до половины. Настаивать 5–10 минут.

Мандариновые чипсы

Нарезаем тонкими кружочками турецкие мандарины. Выкладываем на противень в один слой и ставим в духовку сушиться при температуре 100–120 градусов около часа. Функция конвекции ускорит процесс. Это самый полезный перекус — погрызть их с чаем одно удовольствие!

Материал взят с ресурса zdr.ru

На правах рекламы

фруктыапельсиныТурецкие цитрусовые
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