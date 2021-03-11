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Статистика российской и украинской иммиграции в ЕС от Евростат
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Статистика российской и украинской иммиграции в ЕС от Евростат

Полина Французова

Общество

Статистическая служба Европейского Союза опубликовала сведения об иммиграции в 2019 году. В связи с ограничениями, введенными странами Европы из-за эпидемии COVID-19, поток мигрантов в ЕС существенно снизился, поэтому статистика 2019-го года позволяет наиболее четко проанализировать тенденции иммиграции из постсоветских государств в Европейский Союз.

Причины для миграции могут носить различный характер, и, в зависимости от их происхождения, выделяют миграции:

• Экономические,

• Политические,

• Национальные,

• Правовые,

• Расовые,

• Культурные,

• Религиозные,

• Психологические,

• Культурные,

• Экологические.

Перемещению населения способствуют такие факторы, как: экономические, социальные, природно-климатические. Экономические миграции обусловлены разным уровнем экономического развития различных стран, что отражается на зарплатах и общем уровне социального обеспечения; несоответствием между количеством рабочей силы, образованием работников и материально-технической базой государства; недостаточным объемом рынка труда. Причины переселения могут носить индивидуальный, групповой или массовый характер. Основания для миграции могут носить типичный или особый, объективный или субъективный характер.

Количество эмигрантов из России и Украины в 2019-м году продолжало увеличиваться. За этот период Россию покинуло 10,49 млн. граждан, а Украину — 5,9 млн. Распределение украинских и российских иммигрантов по Европе неодинаково.

Большая часть иммигрантов из Украины в ЕС отправилась в Польшу, принявшую почти 600 тыс. человек. Далее, по мере убывания числа отправившихся в государство иммигрантов, следуют: Чехия (50583), Венгрия (26276), Словакия (16670), Литва (10218).

Выбор государств Европы для иммиграции у россиян несколько отличался. Большая их часть отправилась в Чехию (11746), Польшу (8989), Финляндию (3306), Кипр (3114), Болгарию (1993).

Это распределение свидетельствует о том, что российские мигранты стремятся к переезду в государства с более высоким уровнем жизни, для работы, или в те, где лучше климат для жизни. Выбор украинцев демонстрирует, что большая их часть едет именно для работы.

Тем не менее, в обоих списках рейтинг лучших стран ЕС для переезда возглавляют Польша и Чехия. Экономика этих стран растет темпами, превышающими средние по ЕС. В Польше и Чехии модернизируются старые и создаются новые предприятия. Потребность в рабочей силе возрастает. Сами поляки и чехи стремятся перебраться в более богатые страны Европейского Союза, а это еще больше увеличивает спрос на рабочую силу из государств СНГ.

Интерес к такой иммиграции поддерживается еще и тем, что в обеих странах можно получить гражданство, а далее, уже имея паспорт ЕС, избрать для жизни и работы более богатое государство.

Этот вывод подтверждается и данными крупной миграционной компанией. Ее выкладки почти полностью совпали со сведениями Евростата за 2019 год.

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