Как организовать переезд в новую квартиру без лишнего стресса

Москва. ТиНАО. п. Первомайское. Мастер-класс по пасхальным куличам.

Переезд в новую квартиру — всегда большой стресс, вызванный определенными сложностями. Многие не знают, как правильно организовать этот процесс, чтобы потратить как можно меньше денег и нервов. В этой статье рассказывается о том, с чего начать переезд, как упаковать вещи, а также как выбрать среди ряда компаний, предоставляющих услугу грузового такси.

С чего начать переезд?

Во-первых, переехать будет значительно проще, если начать заранее избавляться от ненужных вещей. Кратко этот этап можно назвать «не собирайте, а выбирайте». Это шанс выбросить старые вещи и другие предметы, захламлявшие предыдущее жилье.

Во-вторых, нужно закупить упаковочные материалы. Речь идет в первую очередь о коробках. Именно в них будет находиться большая часть вещей. Лучше купить побольше коробок, оставшиеся можно использовать при перевозке вещей на дачу или других нужд. Также, для переезда нужны большие пакеты — в них удобнее всего перевозить одежду, постельное белье, полотенца.

Объемные вещи (подушки, одеяла и верхняя одежда) лучше отправить в вакуумные мешки — так они займут меньше места. Рекомендуется купить пленку с пупырышками для хрупких предметов и скотч с маркером для того, чтобы плотно закрыть и подписать коробки и пакеты. Благодаря этому переезд квартиры на Газели с грузчиками будет более комфортным.

Кстати, лучше придумать свою систему «навигации». Например, предметы для кухни могут лежать в коробках со скотчем синего цвета, для ванной — белого, для спальни — красного и так далее.

В-третьих, стоит отдельно упаковать все документы и ценные вещи. Не нужно их подписывать реальным наименованием и лучше перевозить такие предметы самостоятельно на личном авто или такси.

В-четвертых, обязательно нужно собрать коробку (или коробки) первой необходимости. На ней можно написать фразы вроде «открыть первой» или «вещи на первое время». В этой коробке должны находиться зарядки для телефона и других устройств, средства личной гигиены, полотенца, комплект домашней одежды, набор одноразовой посуды и несколько пакетиков чая или кофе.

В-пятых, стоит перед переездом подготовить новое жилье. Речь идет не только о ремонте — нужно проверить работу сантехники, электричества и заранее провести интернет. Уже установленную мебель лучше накрыть пленкой или бумагой, чтобы ее не испачкали и не повредили. Также рекомендуется сделать небольшую уборку и выбросить ненужные материалы, оставшиеся после ремонта.

Как организовать переезд на новую квартиру: три варианта

Конечно, наименее затратный вариант — это самостоятельная перевозка всех предметов. Однако при его выборе в минусе находятся два важных ресурса: время и силы. В этом случае нужно будет сначала собрать большое количество вещей, каким-то образом перевезти их в новую квартиру, а затем распаковать и расставить по местам.

Еще один вариант воспользоваться услугами мувинговой компании, которая займется всеми описанными выше процессами. Однако это довольно затратно и подойдет далеко не всем.

Пожалуй, самым оптимальным вариантом является самостоятельная упаковка вещей и наем грузчиков с автомобилем для переноса и перевозки коробок и пакетов.

Как выбрать компанию, осуществляющую грузоперевозки?

• При выборе организации, предлагающей услуги по грузоперевозкам, рекомендуется поискать несколько вариантов в интернете. На сегодняшний день у многих компаний есть свои сайты с приятным дизайном и удобным интерфейсом.

• После того, как выбраны несколько вариантов таких компаний, нужно ознакомиться со стоимостью их услуг, сроками и способами оплаты. На некоторых сайтах для этих целей есть специальные калькуляторы, однако стоит помнить, что окончательную цену озвучит только менеджер компании по итогам договоренностей.

• Не лишним будет почитать отзывы о работе компании. Предыдущие клиенты могут рассказать полезные подробности, о которых никогда не скажут представители фирмы.

• Также стоит уточнить, есть ли у компании собственный автопарк. Его наличие говорит о солидности и опытности транспортной фирмы.

• Конечно, при заключении договора стоит уточнить, работают ли в компании профессиональные грузчики. Это очень важно для того, чтобы не въехать в новое жилье с потертой и поцарапанной мебелью и треснувшей техникой.

• Наконец, важно, чтобы договоренность с организацией была заключена в виде официального письменного договора. В этом документе прописываются зоны ответственности сторон, точная стоимость услуг и пункт о форс-мажорах.

На правах рекламы