Ларьки и бомба со словарем

Читателей возмущало, что улицы Москвы были похожи на рынки, наполненные многочисленными афишами. Улица Тверская, 1929 год / Фото: www.pastvu.com

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

Общение «Вечерки» с аудиторией развивалось и усложнялось со временем. И это была отнюдь не праздная болтовня. Благодаря совместным усилиям читателей и главной городской газеты удавалось решать серьезные проблемы или привлекать внимание к, казалось бы, несущественным, но важным для горожан моментам. Интересно, что некоторые из них знакомы москвичам и сегодня.

Ларьки и мусор не смущают?

Письмо товарища Петрова было опубликовано в «Вечерке» 12 мая 1925 года. «Ларьков на улицах и площадях Москвы становится все больше, — начинает свое письмо Петров, — Это бы, пожалуй, и хорошо. Плохо же то, что уж очень беспечно относятся распределители этих ларьков к интересам улиц и площадей».

Неравнодушный читатель сообщил: Арбатская площадь и Страстная (Пушкинская) запружены пустыми ящиками, витринами и прочим хламом. «Все это загромождает, уродует, грязнит, стесняет улицу и площадь. Следовало бы внести больше разумного порядка в распределение мест для ларьков».

В постреволюционную эпоху Новой экономической политики (НЭПа) улицы Москвы действительно наводнились развалами, киосками и барахолками — точно так же, как это случилось в 1990-х и начале 2000-х.

Житель же спросил у «Вечерки», к кому обращаться и куда писать жалобы, чтобы улицы наконец привели в порядок, а ларьки демонтировали. Редакция тогда адресовала письмо местным властям, правда, о результатах этой инициативы история умалчивает.

Кто отвечает за полфунта?

Читатель под псевдонимом Пролетарий 9 апреля 1925 года обратился в газету с вопросом — жалобой на порядки, принятые в кооперативной и государственной торговле: «В магазине Мясохладобойни Наркомвнуторга на углу Тверской рыбу предлагают брать только по полфунта». То есть малыми порциями.

На что «Вечерка» остроумно отметила в ответе читателю: «Очевидно, в магазине Хладобойни чрезвычайно хладнокровно рассуждают: раз ты покупаешь такое мизерное количество, как 1/4 фунта — значит, можешь легко обойтись вовсе без товара! Резонно. Хотя чересчур прохладно». Это письмо стало важным звоночком, и спустя некоторое время торговцев обязали продавать покупателям нужное количество продуктов. Без ограничений.

Что послали немцы?

Москвич С. Пирожков попросил «Вечерку» рассказать о судьбе дома № 4 по Большой Грузинской улице. Сотрудники редакции выяснили, что этот дом, построенный в 70-х годах XVIII века, имеет очень занимательные факты в своей биографии. В нем жили историк и государственный деятель Михаил Щербатов и автор бессмертного словаря русского языка Владимир Даль. Здание пережило две отечественные войны — оно пострадало при пожаре 1812 года, а во время Великой Отечественной в него угодила фашистская бомба.

«Упала и... не разорвалась. В бомбе оказался речной песок и чешско-русский словарь, положенный чьей-то дружеской рукой» — сообщила газета. «Этот дом — один из старейших памятников истории и культуры. А чешско-русский словарь, «посланный» в бомбе, экспонируется в Центральном музее Революции СССР». Об этих фактах корреспонденту «ВМ» рассказали в Центральном музее истории и реконструкции Москвы.

Кстати, нередко «Вечерке» удавалось даже найти ответы на вопросы, с которыми не могла справится Мосгорсправка.

РЕДАКЦИЯ ОТВЕЧАЕТ

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает на своих страницах рубрику «Справочное бюро». Присылайте любые вопросы и предложения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно на них ответим в очередном номере.

Юля Фомина, Жительница ЦАО, 35 лет. Вопрос: Что такое экопродукты и где их сегодня можно купить?

Ответ редакции «МВ»: Экопродукты — это экологически чистые продовольственные товары. Они производятся без использования противоестественных сопутствующих средств: ускорителей роста, усилителей вкуса, химических (неорганических) удобрений, консервантов и методик генной инженерии. Из-за этих ограничений их стоимость, в сравнении с другими продуктами на прилавках магазинов, довольно высока.

Их производители, как правило, не занимаются массовой поставкой продовольствия в сети, и найти их можно либо в специализированных магазинах, либо на крупных городских рынках. На экопродуктах должна быть маркировка: «ОРГАНИК», «БИО» или «ЭКО».

Павел Пискун Житель ЗАО, 10 лет. Вопрос: Какая самая длинная улица в Москве?

Ответ редакции «МВ»: В Москве более трех с половиной тысяч улиц. На вопрос, какая самая длинная, некоторые ответят — Московская кольцевая автодорога (МКАД). Ее длина 109 км. Но это, строго говоря, не улица, а автомагистраль. Если же говорить именно об улицах, то самой протяженной остается Профсоюзная — ее длина 14 км. Интересно, что она могла бы быть еще длиннее, если бы в 1977 году от нее не «отрезали» кусочек, переименовав его в проспект 60-летия Октября.

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