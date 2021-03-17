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Рафик Загрутдинов: строим сразу семь транспортно-пересадочных узлов

Рафик Загрутдинов: строим сразу семь транспортно-пересадочных узлов

Никита Миронов  

Общество

На всем участке строящейся Троицкой линии метро — от станции «Улица Новаторов» до станции «Коммунарка» — ведутся активные строительные работы. Об этом заявил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— На этом отрезке линии возводятся семь станций, на базе каждой из этих станций будут построены транспортно-пересадочные узлы, уточнил глава департамента.

По его словам, транспортно-пересадочные узлы обеспечат удобную пересадки пассажиров между различными видами транспорта. В состав ТПУ помимо станций метро войдут также остановочные павильоны и перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта, заездные карманы и подъездные дороги.

Напомним, станция «Улица Новаторов» Троицкой линии метро будет связана пересадкой со станцией «Новаторская» Большой кольцевой линии (БКЛ). «Коммунарка» — с одноименной станцией Сокольнической линии. Эта станция станет первой пересадочной станцией на новых территориях Москвы.

— Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что с вводом Троицкой линии разгрузятся Калужско-Рижская и Сокольнические линии метро. Строительство очень важно для Коммунарки, Щербинки и Троицка, — сказал Рафик Загрутдинов.

Урбанист Григорий Мельник уточняет:

— Давно доказано: рельсовый транспорт, особенно подземный, в большом городе наиболее эффективен. Больше того: каждая новая станция автоматически становится «точкой роста» городской экономики, ведь рядом строится жилье, торговые центры, а иногда и офисы. Метро в буквальном смысле развивает мегаполис.

строительство ТПУДепартамент строительства города МосвыРафик Загрутдинов
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