Тихая связь: контрафакт на рынок ввозят чемоданами

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Рынок поддельных гаджетов из-за пандемии сократился, но скоро опять пойдет в рост — из-за подорожания легальных электронных устройств и снижения доходов покупателей.

Продажи «серых» смартфонов из-за пандемии снизились на 70–80 процентов. Об этом заявил Эльдар Муртазин, ведущий аналитик компании, работающей на рынке электроники.

— Причин для падения продаж несколько. Прежде всего это закрытие границ и увеличение сроков поставки гаджетов из Китая, — рассуждает директор департамента компании, занимающейся IT-дистрибьюцией, Павел Вьюков. — Еще одна причина — снижение цен в легальном ретейле. Продавцы всеми силами стимулируют спрос, упавший из-за снижения доходов граждан.

Как пояснили эксперты, свой вклад в борьбу с «серыми» гаджетами вносят и маркетплейсы. Они стараются «банить» предложения, если торговцы не могут предоставить полный пакет документов о легальном происхождении товара. Берегут свою репутацию.

— Торговля «серыми» гаджетами переместилась на популярные доски объявлений в интернете, а также в отдельные онлайн-магазины, на компьютерные и радиорынки, — сообщил «ВМ» эксперт рынка электроники Аркадий Маркарьян.

Как утверждают участники рынка, раньше «серые» гаджеты завозили, условно, вагонами, а теперь чемоданами — через страны, сообщение с которыми официально открыто.

— Это временная ситуация, которая очень скоро закончится, — убежден коммерческий директор IT-компании Егор Мариничев. — С открытием границ крупные поставки «серых» гаджетов возобновятся. Дело в том, что спрос на них растет, потому что даже москвичи, не говоря уже о жителях регионов, богаче не становятся. А поддельные смартфоны всегда дешевле настоящих. Плюс надо понимать, что производители сами роют себе яму. Сейчас срок службы многих гаджетов обусловлен сроком службы аккумулятора, который часто можно извлечь и заменить только в сервисном центре. А это стоит немалых денег. И вот потребитель думает: зачем я буду брать настоящий телефон, если можно купить подделку и точно так же ею два-три года пользоваться. Особенно с учетом того, что качество контрафактной продукции растет.

По словам эксперта, подделывают, как правило, флагманские модели. Аркадий Маркарьян утверждает, что лидеры по фальшивкам и числу «левых», то есть нерастаможенных, аппаратов — ведущие американские, корейские и китайские марки. По словам эксперта, поддельные, или «серые», iPhone до сих пор завозили из Китая, Гонконга и США. А вот «левый» Samsung, как правило, приезжает из Объединенных Арабских Эмиратов. Xiaomi, как правило, завозили из КНР, причем солидными партиями. Также немало в продаже контрафактных китайских Huawei и Meizu.

— Главная проблема «серых» смартфонов в том, что их качество невозможно оценить. Это ведь не футболки и джинсы, это высокотехнологичный продукт. Вы всегда покупаете кота в мешке, — рассуждает Егор Мариничев. — Да, вам, может быть, повезет, и телефон прослужит долго. Но если он сломается, то на гарантийное обслуживание не надейтесь. Второй важный момент — безопасность. Никто не знает, не взорвется ли «серый» смартфон при зарядке.

Кстати, «левые» зарядные устройства губят смартфоны. Эксперты считают, что доля «серых» смартфонов на рынке сегодня низка как никогда — примерно 2–3 процента от всех, имеющихся в продаже.

— Как только границы откроют, эта доля может вырасти до 20 процентов, — считает Егор Мариничев. — Слишком много людей — и прежде всего потребителей — заинтересованы в дешевой технике. Рост спроса неизбежно приведет к росту предложения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Рябянин, руководитель HI-TECH MAIL.RU:

— Люди порой покупают подделки, потому что все гаджеты сейчас функционально похожи и свежих «фишек» не появляется. По сути, смартфоны по восприятию людей приближаются к обычной бытовой технике, которую мы меняем, когда ломается старая, а не когда выходит новая.

Покупатели перестали обращать внимание на характеристики и дизайн. Для них все стало одинаковым. Сейчас средний срок использования смартфона приближается к трем годам. Это рекорд.

Обязательную маркировку одежды ввели, но ею пока не пользуются

С начала этого года введена обязательная маркировка трикотажных изделий, а также одежды из кожи и кожзама, вещей машинного и ручного вязания, постельного белья и домашнего текстиля. Так власти планируют бороться с контрафактом.

Итак, каждая единица товара маркируется уникальным кодом Data-Matrix. Его можно нанести на этикетку, бирку, ярлык, упаковку или сам товар. Главное, чтобы метка была читаемой сканером. Заказ кодов происходит в личном кабинете федеральной системы «Честный ЗНАК». Заказ, разумеется, платный.

— Схема такая: производитель заказывает в «Честном ЗНАКЕ» коды маркировки одежды, распечатывает их на принтере и клеит на этикетку, — пояснил юрист Общества защиты потребителей Артем Лысенко. — Если товар завозит импортер, ему необходимо заранее позаботиться о наличии маркировки на каждом товаре. Причем заказать коды нужно заранее, до пересечения таможни.

Журналист «Вечерней Москвы» решил проверить, действует ли маркировка. Захожу в спортивный магазин, выбираю футболку. По закону, на каждой этикетке к ней — QR-код. Просканировав его, можно получить данные о составе ткани, производителе, дате и месте изготовления, а также много другой полезной информации. Однако, увы, кода не обнаруживаю.

— У нас старый товар, завезен еще до закрытия границ, поэтому и кодов нет, — поясняет продавец. — Да и зачем он вам нужен?

Не найдя ответа, иду в магазин, торгующий постельным бельем. На этикетках к наволочкам и простыням тоже никакого кода. Почему — продавец не в курсе.

— Что привезли, то и продаю. Товар из Иванова, качественный, вот все, что знаю, — объяснила продавец Галина.

Игорь Березин, президент Гильдии маркетологов, пояснил:

— Маркировка товаров началась несколько лет назад с подачи крупных торговцев шубами. Они попросили правительство ввести маркировку своего товара, чтобы на рынке было меньше конкурентов, которые торгуют нерастаможенными мехами вдвое дешевле, чем они. И если раньше примерно 80 процентов шуб были контрафактными, то после введения маркировки примерно 50 на 50 То есть мера частично сработала.В итоге маркировать стали сначала сигареты, потом лекарства, теперь вот пытаются одежду и обувь. Но я сомневаюсь, что это получится. На рынке нет крупных игроков, кто был бы в маркировке заинтересован. Напротив, всем участникам рынка она невыгодна, потому что увеличивает себестоимость товара. А значит, придется увеличивать цены, что может плохо сказаться на продажах. А рынок одежды и обуви и так уменьшился в прошлом году на 30 процентов.

Кстати, возможно, именно поэтому, как считает эксперт, власти пока не стремятся проводить массовые проверки и штрафовать продавцов. Но рано или поздно эта кампания начнется.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Гузиева, ведущий аналитик оператора национальной системы маркировки центра развития перспективных технологий (ЦРПТ):

— С начала этого года маркировке подлежат товары легкой промышленности: включая блузки, рубашки, ветровки, куртки и плащи. Они должны оснащаться специальными кодами Data Matrix. Это позволит прослеживать движение товаров, минимизировать количество контрафакта на рынке. Купальники, нижнее белье и домашняя одежда, которые производятся в России и импортируются, пока маркироваться не будут. Не потребуется маркировка и для товаров секонд-хенд, а также вещей, пошитых в ателье.

Программное обеспечение сделаем сами

В реестр отечественного ПО хотят включить иностранные продукты с открытым кодом, доработанные российскими разработчиками. Причем подтверждать серьезность переработки не потребуется.

Подобный законопроект разработало Минцифры. Согласно проекту, доказывать оригинальность продукта — мы сами все придумали — необходимости нет. Таким образом, компании, использующие элементы или копии свободного иностранного ПО, смогут попасть в реестр отечественных программ, участвовать в госзакупках и пользоваться налоговыми льготами. Среди них, например, льготная (3 процента) ставка по налогу на прибыль и пониженные страховые взносы — 7,6 процента.

— Все просто: российские разработчики могут существенно доработать и изменить открытый исходный код. И эта работа даст им исключительные права на производный продукт, — пояснил эксперт одной из столичных юридических фирм Ярослав Шицле.

Юрист Московской коллегии адвокатов Сергей Заржецкий считает, что необходимо законодательно ввести процент уникальности продукта.

— Иначе вся эта история будет напоминать пиратство и иметь юридические последствия на международном уровне, — пояснил Сергей Заржецкий. — Конечно, чтобы отследить процент уникальности, нужно каждый раз проводить экспертизу продукта, а это дело не очень быстрое и стоит денег. Но тогда по крайней мере к нам не будет претензий со стороны правообладателей переработанного продукта.

Займут ли поддельные сигареты место настоящих

За последние пять лет рынок контрафактных сигарет в России вырос более чем в 10 раз, достигнув 15,6 процента от всех табачных изделий. Таковы данные крупной маркетинговой компании.

По мнению аналитиков, одна из главных причин — постоянное увеличение акцизов. В этом году, например, они выросли сразу на 20 процентов. С 1 апреля этого года, как планируется, будет введена так называемая ЕМЦ — единая минимальная цена на пачку сигарет. Она должна составить 108 рублей. Средняя же стоимость пачки вырастет на 20 рублей и достигнет 140 руб.

Андрей Лоскутов, исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков, считает, что столь существенное повышение неминуемо приведет к росту контрафакта.

— Люди продолжат курить столько же, сколько раньше. И вряд ли перейдут на более дешевые, чем те, к которым привыкли, сигареты, — рассуждает эксперт. — Зато возникнет спрос на более дешевую, т.е. контрафактную, продукцию. По нашим прогнозам, ее доля как минимум удвоится. В таком случае каждая третья пачка в России пойдет мимо бюджета.

Крупный оператор онлайн-касс провел исследование и выяснил, что 7 процентов несетевых продуктовых магазинов вполне официально, через кассы, торгуют контрафактными сигаретами. При анализе удалось выявить продажи по штрих-кодам брендов, которые не могут продаваться в России. Например, это контрабанда из Белоруссии — марки Minsk, NZ, Portal, произведенные для внутреннего рынка, сигареты Казахстана — Bond Street, Davidoff, а также контрафакт российского производства — бренды TU-134, «Космос», «Столичные» и другие марки, которые больше не производятся. Что интересно, доля несетевых магазинов и павильонов с контрафактом в Москве составляет, по оценке экспертов, 10 процентов — почти на треть выше, чем по стране.

— Контрафакт популярен из-за более низкой цены. По нашим данным, средняя цена нелегальных белорусских сигарет составила 59 рублей, отечественных — 41 рубль. Тогда как средняя цена легальной пачки — 123 рубля, т.е. в 2–3 раза выше, — пояснил директор по маркировке отечественного оператора онлайн-касс Вячеслав Предыбайло.

Дарья Халтурина, сопредседатель Российской антитабачной коалиции, пояснила:

— Большинство сигарет, продающихся нелегально, производятся четверкой ведущих игроков мирового табачного рынка. Качество этой продукции — такое же, как у обычных сигарет, хотя вкус, конечно, может быть несколько другим. Добавят в сырье очередной ароматизатор, вот вам и новый вкус, — пояснила эксперт. — Не надо думать, что контрафакт делается в подвале. Линия по производству сигарет — это очень дорогое оборудование. Бумага для сигарет в России вообще не производится. Организация нелегального производства табака намного сложнее и дороже, чем, например, водки. Проблема нелегального табака в России решается. Введена система «Честный ЗНАК», которая помогает отследить происхождение каждой пачки. Торговать контрафактом можно, только сильно рискуя нарваться на штраф, либо минуя кассу. Оба этих фактора тормозят распространение контрафакта. Поэтому я сильно сомневаюсь, что его доля на рынке будет расти. Скорее рост акцизов приведет к снижению потребления табачных изделий. Во всяком случае мировая практика свидетельствует ровно об этом.

Между тем, по данным операторов онлайн-касс, доля контрафакта пока растет.

ЭТО ЗАКОН

Согласно статье 171.1 Уголовного кодекса РФ сбыт продукции без маркировки грозит как штрафом до 300 тысяч рублей, так и принудительными работами либо лишением свободы на срок до трех лет. Вместе с тем, как показывает судебная практика, наиболее частое наказание — штраф. Причем даже не владельцу торговой точки, а самому продавцу. Как правило, он говорит, что продавал свой товар, чтобы преступление не наказывалось как групповое.

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