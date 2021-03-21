Долгий ящик: Москвичи стали чаще откладывать сложные и неинтересные дела на потом

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Российский рынок труда постепенно восстанавливается. Об этом в начале марта сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ, ссылаясь на данные Росстата. При этом специалисты утверждают, что внесенные пандемией коррективы могут существенно усложнить отношения руководителей компаний и сотрудников. Практика удаленной работы спровоцировала распространение среди трудоспособного населения привычки откладывать выполнение важных дел.

Нынешний, прогрессивный и прагматичный XXI век с лихвой «одаривает» общество самыми разными синдромами. А спустя год после начала пандемии ученые во всем мире уныло констатируют: коронавирус привел к острому обострению многих социальных болезней. Прокрастинация, то есть склонность к постоянному откладыванию даже самых срочных дел на потом, — одна из них. И если термин этот, по данным опроса рекрутингового портала, сегодня понятен лишь 48 процентам респондентов, то сама проблема «долгого ящика» знакома подавляющему числу россиян еще с доковидных времен. Так, два года назад, согласно результатам исследования Института общественного мнения, большинство граждан страны трудоспособного возраста признавались, что откладывают важные дела, которые им не нравятся. Сегодня особое внимание аналитики обращают на проявление прокрастинации по отношению к рабочим делам. По их мнению, это может серьезно навредить экономике страны.

— Когда речь идет об отношении к труду, прокрастинацию как отличительную черту часто приписывают так называемому офисному планктону, чья главная задача — тупо убить время, создавая эффект присутствия и видимость активной деятельности, при этом не делать ничего полезного в течение всего рабочего дня, — говорит социолог Алексей Егоров. — Однако причиной откладывания дел могут быть не только лень и пофигизм, но и такие серьезные проблемы, как заниженная самооценка, неуверенность в своих силах и отсутствие мотивации. На вопрос, почему порой сложно, как говорится, «раскачаться» и начать действовать, может быть миллион ответов. По крайней мере, пока ученым так и не удалось хотя бы систематизировать причины проявления синдрома прокрастинации — слишком много факторов, а во время пандемии их стало еще больше. Отсюда и «обострение», которое сейчас очень активно обсуждается в научной среде, что вполне объяснимо: в период экономического кризиса повышение эффективности и производительности труда особенно важно, а значит, нужно понять, как устранить то, что этому препятствует.

За что хвататься

Достаточно просмотреть список вакансий на любом из сайтов по трудоустройству, чтобы понять: практически все работодатели ожидают от кандидатов способности к многозадачности. Спрос на универсальность, по мнению консультанта одной из организаций по подготовке персонала Олега Сивцева, вполне оправдан.

— Специалист-универсал хорош гибкостью мышления, он может быстро переключиться с одного задания на другое и способен к приобретению в процессе работы дополнительных навыков, что в условиях развития технологий особенно важно, — говорит он. — Конечно, есть сферы деятельности, в которых «мастер на все руки» неактуален: у врачей, например, по-прежнему актуальна узкая специализация. А вот в малом бизнесе, например, такой работник на вес золота, ведь, как правило, он на одну зарплату трудится за двоих, а то и за троих.

К слову, по данным службы исследований крупного агентства по трудоустройству, работодатели из года в год называют главной проблемой подбора кадров отсутствие у кандидатов таких качеств, как креативность, предприимчивость, дисциплинированность и ответственность. А на наличие у действующих сотрудников признаков прокрастинации сегодня указывают большинство руководителей крупных фирм и компаний.

— Даже самый лучший работник может сорваться, — полагает психолог Людмила Федотова. — Попросту устать, особенно если ему приходится выполнять тысячу дел одновременно. Кстати, очень часто откладывать дела на потом, как ни парадоксально, начинают перфекционисты. Понимая, что сложную задачу в условиях чрезмерной загруженности не смогут сделать максимально хорошо, они переключаются на выполнение простых текущих задач. Склонны к этому и неуверенные в своей компетенции сотрудники: риск получить «по шапке» от начальства заставляет их любыми способами отлынивать от трудной работы в надежде, что ее выполнит кто-нибудь из коллег.

Согласно опросам, сегодня 25 процентов работников считают прокрастинацию одной из черт своего характера. А вот причины тому респонденты называют совсем иные: подавляющее большинство считают, что потребность откладывать дела на потом у них не возникала бы в случае, если бы они имели возможность самостоятельно определять порядок выполнения заданий руководства. Такой вот своеобразный бунт и заявка на свободу выбора.

— Современный образ жизни заставляет человека решать сразу несколько проблем, касающихся работы, здоровья, воспитания детей, домашних хлопот и личной жизни, — комментирует социолог Алексей Егоров. — В таких условиях невольно выставляешь приоритеты — что первично, что вторично. Порой это становится очень сложной дилеммой, причем еще и субъективной. Ведь то, что одним кажется важным, для других — ерунда. И с этой точки зрения прокрастинация связана с проблемой выбора, которую саму по себе вполне можно отнести к социальной болезни современного мира. Недаром «паралич решений» в наши дни тоже становится модным термином. Когда много вариантов, невольно теряешься: с чего начать, что в первую очередь купить, даже круг общения определяется правилами очередности. А в процессе работы личный выбор невозможен: за тебя его делает начальник. С одной стороны, вроде бы и хорошо, что за тебя все решили. Но с другой — как раз в этот момент исчезает мотивация к труду вдохновляющему, с творческим подходом и креативом, который так ждут от своих сотрудников работодатели. А режим самоизоляции на фоне пандемии только добавил путаницы. «Все смешалось в доме Облонских» в большей степени как раз для людей, вынужденных перейти на удаленную работу. Вот тут-то привычная система расстановки приоритетов и начала очень серьезно сбоить.

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Сокращение дистанции между приятным и полезным, домашним и относящимся к работе, личным и общественным, по мнению экспертов, и стало причиной развития прокрастинации среди работающих граждан. Одни стали в большей степени избегать принятия самостоятельных решений, другие, избавившись от всевидящего ока руководства, всеми силами старались отложить выполнение заданий, предпочитая акцентироваться на более приятных «мелочах жизни». Третьи и вовсе растерялись, не понимая, за что хвататься.

— Когда перешла на удаленку, наивно полагала, что работать буду от силы часа три-четыре, а в остальное время стану заниматься домашними делами, смотреть сериалы и читать детективы, — пишет на одном из сайтов историй из жизни москвичка Ольга Рогова. — Но не тут-то было! Очень быстро поняла: ничего не успеваю! То постирать нужно, то с детьми уроки сделать, потом подруга какая-нибудь позвонит — надо же поболтать! За работу садилась за полночь. Ну и, естественно, делала «текучку», откладывая отчеты, презентации перспективных проектов. В итоге завалила себя так, что теперь не знаю, когда все разгребу. Но, если честно, жизнь, когда я сама себе и своему времени хозяйка, мне понравилась.

Примечательно: по данным рекрутинговых агентств, спрос на вакансии со свободным графиком среди россиян трудоспособного возраста за последний год вырос вдвое.

Возраст имеет значение

Хотя многим понравилось работать на удаленке, отлынивание от служебных обязанностей все-таки вызвало чувство вины у большинства россиян. В этом граждане нашей страны признались в ходе опроса одного из интернет-сервисов. Оказалось, что мужчины в большей степени склонны тянуть с решением рабочих вопросов, нежели женщины. По данным исследования «Как изменилась прокрастинация в период самоизоляции», москвичи признают «грех» чаще, чем жители других регионов. Среди отвлекающих факторов респонденты назвали личные дела, онлайн-игры, общение в соцсетях. Многие отметили, что стали больше лежать, устраивая себе послеобеденную сиесту, а также готовить и есть. Опрос этот, кстати, вызвал большой интерес у аналитиков, поскольку позволил определить, каким возрастным группам особенно свойственно откладывать работу на потом в пользу удовольствий. Оказалось, что в меньшей степени этому подвержены люди старшего поколения: среди тех, кому за 55, всего 4 процента прокрастинаторов.

— Это люди, привыкшие к плановой экономике, им знакомы соцсоревнования по производительности труда, — объясняет социолог Алексей Егоров. — Работник старой закалки в большей мере ответственен. Добавьте к этому еще огромный профессиональный опыт, позволяющий не накапливать число невыполненных обязательств. Но дело не только в привычке, выработанной годами. Не секрет, что предпенсионный возраст — это риск оказаться сокращенным. Это тоже подстегивает не отвлекаться от работы, выполнять ее в срок, а в случае необходимости работать сверх меры.

А вот 25–34-летние представители самой востребованной на рынке труда возрастной группы откладывают важные дела куда чаще. 13 процентов из них — прокрастинаторы.

— После 25 лет человек, как правило, уже профессионально сформировался, у него за плечами есть навыки, тот же опыт, — комментирует социолог. — Но одновременно это как раз тот период, в который, помимо карьеры, выстраиваются личные отношения, создаются семьи, рождаются дети. Это время, когда нужно все успеть. Поэтому эта возрастная группа как раз наиболее избирательна в приоритетах, с одной стороны, а с другой — внимательна к работе. Баланс между трудом и личной жизнью им выстроить сложнее, чем старшему поколению и молодежи, но и уверенности, что, даже если пренебречь служебными обязанностями, это сойдет с рук, у 30-летних куда больше.

Молодые специалисты — самые ярые прокрастинаторы. Более 24 процентов начинающих трудовой путь предпочитают служебные дела свести к минимуму. 18 процентов «тягомотчиков» среди старшеклассников и студентов. Правда, молодежь, похоже, единственная возрастная группа, умудрившаяся превратить прокрастинацию в достоинство.

— Многие считают молодых людей ленивыми, но на самом деле это не совсем так, — говорит Алексей Егоров. — Они, скорее, энергосберегающие. Младшее поколение быстро учится, схватывая на лету принцип новейших технологий. Благодаря этому многие процессы они способны выполнить быстрее. Вот и не торопятся, считая, что все успеют. Прокрастинация помогает им найти баланс между «должен» и «хочу». И этому у молодых стоит поучиться. Но при этом подавляющему большинству юношей и девушек чуждо чувство ответственности. Они поздно взрослеют, долгое время остаются под родительским крылом, им неоткуда ее взять. Да и незачем. Карьерный рост, желание добиться чего-то в жизни — единственная адекватная для них мотивация. Но очень часто бывает так, что при выходе на работу молодой человек оказывается в положении: из-за отсутствия опыта ему не доверяют сложные задачи. А это уже повод опустить руки. Доказать, что ты чего-то стоишь и можешь, удается единицам. Остальные как раз в период карьерного старта начинают тормозить, примеряя на себя роль «бестолкового неумехи». Это же очень удобно: отсидеть свое на рабочем месте, потрудиться влегкую и получить зарплату. Не хватит денег на удовольствия — помогут родители. Это типичное проявление прокрастинации: выбрать тот путь, что легче и приятнее. Касается это и работы: не желая лишний раз напрягаться, молодые чаще, чем их старшие товарищи, проявляют гибкость ума, креатив, чтобы ускорить выполнение задач за счет упрощения процесса и создания максимального комфорта. С этой точки зрения прокрастинация молодых — практически двигатель прогресса.

Вопрос мотивации

Подавляющее большинство признавшихся в склонности к прокрастинации отмечают, что лучший способ избавиться от нее — дедлайны и четкий план порядка действий. Согласны с этим и эксперты в сфере организации труда.

— Там, где руководству удается грамотно выстроить последовательность сроков сдачи работ, авралов не случается, — комментирует консультант по подготовке персонала Олег Сивцев. — А если работник не будет завален кучей дел, у него не возникнет необходимость отодвигать в сторону сложные задачи. Четко поставленные сроки просто-напросто не дадут расслабиться. Во время тренингов, которые я провожу с кандидатами на ту или иную должность, люди очень часто говорят о важности для них уважения со стороны работодателя к их личному времени. Казалось бы, странное пожелание человека, пытающегося найти работу. Но в том, что человек хочет работать в комфортных условиях, без чрезмерной нагрузки и иметь возможность уделять внимание своей семье, детям и престарелым родителям, нет ничего плохого. Очень часто прокрастинация — это всего лишь попытка впихнуть в 24 часа множество потребностей, определяющих… счастье, если хотите. Ведь хороший сотрудник, влюбленный в свое дело, заинтересован работать с полной отдачей. Но и отличный семьянин — это тот, кто находит время на близких. А как все успеть? Во время самоизоляции очень многие поняли, что нельзя жить одной работой, оценили прелесть свободного времени. Поэтому, думаю, работодателям в самое ближайшее время придется пересмотреть принципы организации труда на своих предприятиях. Перерабатывать сверх меры желающих явно поубавится.

Кстати, учитывая опыт дистанционной работы, уже сегодня некоторые российские компании меняют начало и окончание трудового дня с учетом пожеланий сотрудников. Одним удобнее приступать к служебным обязанностям с утра пораньше, пока дети в саду или школе, другим, напротив, проще сосредоточиться в вечернее время.

— Такой подход, может быть, и неплох, но далеко не всегда реален, — считает психолог Людмила Федотова. — К тому же деятельность любой организации основана все-таки на коллективном принципе. Выполняя работу, человек должен понимать, что он часть команды. При разных графиках осуществить это будет очень сложно. К тому же у прокрастинации есть ведь и плюсы. Отложив на время трудное задание, можно трезво оценить свои силы, например, и вовремя попросить помощи или, поломав голову, найти какое-нибудь необычное решение, облегчающее решение задачи. Не говоря уже о том, что пауза в работе снижает стресс, помогает избежать синдрома накопленной усталости. В любом случае избавиться от прокрастинации, которая, безусловно, не устраивает работодателей, удастся только в том случае, если у сотрудников есть четкая мотивация к труду. Тогда горы свернуть будут готовы и молодые, и зрелые, и пожилые работники. В этом-то и самая серьезная проблема: человек в разные периоды своей жизни приоритеты выставляет по-разному. Значит, и мотивация у молодых и тех, кому за 50, будет очень серьезно отличаться. Руководству, стремящемуся к максимальной производительности труда, неизбежно придется это учитывать. Ну а сотрудникам я бы посоветовала все-таки работать в той сфере, которая им по душе. Работа должна нравиться, тогда откладывать ее на потом уж точно не захочется.

КАК У НИХ

Западные ученые выяснили, что проблема прокрастинации не только становится массовой, но и обретает новые черты. Так, согласно исследованию аналитиков канадского Университета Карлтона, наиболее часто прокрастинаторы стали откладывать на потом… сон! По мнению профессора психологии Тима Пайкила, прокрастинация — это не проблема распределения времени, а признак эмоциональных проблем. «Когда человек после трудового дня засиживается за полночь, осознавая, что завтра его опять ждет работа, то это не небрежность и безответственность, а внутренний бунт, желание потратить на свои интересы больше времени».

В ТЕМУ

Крылатое выражение «отложить в долгий ящик» появилось задолго до того, как мир начал изучать прокрастинацию как социальное явление. По одной из версий, возникло оно еще 300 лет назад, при царе Алексее Михайловиче. Часто удаляясь из Москвы в свою резиденцию в Коломенском, он распорядился разместить возле нее большой ящик для сбора челобитных. Но бояре прошения честного люда рассматривать не спешили, потому и стал ящик называться в народе «долгим».

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