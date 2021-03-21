Аналитики оценили экономию компаний от перехода на удаленку

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Перевод десяти сотрудников на удаленный режим работы способен сэкономить российской компании примерно два миллиона рублей в год. К такому выводу пришли специалисты из Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова.

Для своих расчетов аналитики использовали данные о компаниях, арендующих стандартные рабочие места в офисе среднего класса.

Как показали опросы, проведенные рекрутинговым сервисом hh.ru, в 41 проценте компаний сотрудники окончательно вернулись на работу в офисы. Среди региональных организаций показатель достигает 54 процентов, уточнила руководитель службы исследований платформы Мария Игнатова. На удаленном режиме работы остались 58 процентов компаний.

Несмотря на смягчение и постепенное снятие ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, количество вакансий с постоянным дистанционным форматом увеличивается — с 25–30 тысяч осенью 2020 года до 46 тысяч в феврале 2021 года.

Комбинированный формат работы и постоянную удаленку планируют ввести практически во всех банках и страховых компаниях из числа 50 крупнейших в России, представители которых приняли участие в соответствующем опросе.

Руководители компаний поясняют, что подобный формат позволяет не только сэкономить на аренде офисных площадей. С переходом на удаленку сотрудники реже уходят на больничный. Также расширились возможности по найму работников из других регионов, причем становится меньше заметна разница в часовых поясах.

Как отметил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк, ощутимая выгода может проявиться позже, когда снизятся расходы, связанные с цифровизацией и адаптацией персонала, а также в полной мере проявится эффект экономии на аренде помещений и других затратах. Это однозначно затронет организации с большим штатом офисных сотрудников, имеющих высокий уровень цифровых компетенций, цитируют эксперта «Известия».

Ранее стало известно, что свыше 700 тысяч москвичей остаются на дистанционной работе.

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