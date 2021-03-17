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Власти Москвы: Более 700 тысяч москвичей остаются на дистанционной работе
Фото: pixabay.com

Власти Москвы: Более 700 тысяч москвичей остаются на дистанционной работе

Иван Юминов

Город

На удаленке остается более 700 тысяч жителей столицы. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 17 марта.

— Если говорить про удаленную работу, то, по нашим оценкам, порядка 10–15 процентов сейчас сохраняют режим удаленной работы от общего количества (работающих москвичей —прим. «ВМ»). То есть это где-то порядка 700–900 тысяч человек в городе, — рассказал заммэра.

При этом отмечается, что столичные компании в основном перешли на режим работы в офисе, что позитивно сказывается на темпах экономики, сообщает РИА Новости.

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удаленная работаВладимир Ефимовмосквичи
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