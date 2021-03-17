Владимир Ефимов: К осени нужно вакцинировать 60–70 процентов москвичей от COVID-19

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Одной из ключевых задач властей Москвы в борьбе с коронавирусом является вакцинация 60–70 процентов горожан. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 17 марта.

— На сегодняшний момент у нас порядка 700 тысяч человек уже сделали себе прививки. Уверен, что в ближайшее время рост доверия к вакцине и сама по себе вакцинация будут происходить более активно, — рассказал заммэра.

Вакцинация 60–70 процентов населения в первые два месяца осени этого года позволит избежать дальнейших вспышек заболевания и даст горожанам возможность жить в нормальном режиме без ограничений, приводит слова Владимира Ефимова РИА Новости.

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