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Спрос на удаленную работу в Москве вырос в пять раз с начала года
Фото: pixabay.com

Спрос на удаленную работу в Москве вырос в пять раз с начала года

Иван Юминов

Рынок труда

Количество людей, находящихся в поиске удаленной работы в Москве, за первые два месяца 2021 года выросло почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Наибольшей популярностью среди соискателей пользуются вакансии в сфере маркетинга, рекламы, IT, а также онлайн-торговли. Также людям интересна должность бухгалтера и оператора кол-центра.

Работодатели в этот же период предложили в 2,5 раза больше вакансий на удаленке, чем в прошлом году, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее появился список самых высокооплачиваемых должностей на удаленной работе.

Читайте также: Более половины компаний в России полностью или частично поддерживают удаленку

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