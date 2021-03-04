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Более половины компаний в России полностью или частично поддерживают удаленку
Фото: Pexels

Более половины компаний в России полностью или частично поддерживают удаленку

Елена Фролова

Рынок труда

Стало известно, сколько российских компаний продолжают работать полностью или частично в удаленном режиме. Соответствующее исследование провели аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберКорус». С результатами их работы ознакомился RT.

Так, 55 процентов предпринимателей рассказали, что в их компаниях до десяти процентов сотрудников остались на удаленке. Вместе с тем 20 процентов нанимателей подчеркнули, что перевели на онлайн-работу до 30 процентов специалистов. Еще 14 процентов организаций поддерживают дистанционку для 50 процентов сотрудников.

Лишь шесть процентов участников опроса сообщили, что в их компаниях до 70 процентов работников выполняют свои должностные обязанности из дома, а в пяти процентах компаний таким образом работает весь штат.

Во время исследования аналитики также выяснили, что 34 процента работодателей собираются вернуть всех своих работников в офис. Однако 27 процентов бизнесменов запланировали вызвать лишь часть сотрудников.

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