Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Фото: Pexels

На зарплату выше 200 тысяч рублей на удаленке могут претендовать менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java, следует из исследования сервиса «Работа.ру».

Так, менеджер по продажам может претендовать на зарплату в 300 тысяч рублей. Потребуется обрабатывать заявки клиентов и оформлять договоры. Для трудоустройства необходима собственная база клиентов.

На втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке оказался Java-разработчик, который может заработать от 200 до 250 тысяч рублей. При условии, что имеется опыт работы от полутора лет.

Соискатели на должность системного администратора DevOps могут рассчитывать на 180 тысяч рублей ежемесячно. В требованиях указаны широкий кругозор в IT-архитектуре и навык написания скриптов автоматизации рутинных задач.

Архитектору паспорта фасада здания готовы платить до 120 тысяч рублей — при наличии образования и двухлетнего опыта работы.

Стилистам-консультантам в интернет-магазинах предлагают зарплату до 100 тысяч рублей. Вместе с этим идет персональная скидка и возможность выбрать удобные для работы часы.

Ранее были названы дефицитные профессии на рынке труда в России.

Читайте также: Более половины компаний в России полностью или частично поддерживают удаленку