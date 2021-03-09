Названы дефицитные профессии на рынке труда в России

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Российский рынок труда испытывает дефицит в инженерах, IT-специалистах и нефтехимиках. Об этом депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев рассказал ФАН.

— Доходы граждан России все больше зависят от квалификации. Если человек востребован, а на рынке существует дефицит этой специальности, работник чаще диктует работодателю необходимость повышения зарплаты, — объяснил эксперт.

Он также отметил, что на современном рынке труда есть спрос на специалистов в области IT-технологий, даже в условиях удаленной работы. По словам Владимира Гутенева, существуют не очень хорошая практика, когда специалисты из России работают на зарубежные компании, при этом получая заработную плату ниже той, что платят представителям коренного населения. Также есть спрос и на представителей инженерных профессий.

— К примеру, в Московском авиационном институте (МАИ) после прихода к руководству Михаила Погосяна кардинально изменилось все. И речь даже не о том, что МАИ в международных рейтингах стал входить в 500 сильнейших, а о том, что в разы увеличиваются объемы договорных работ. Причем это не бюджетные деньги, а средства заинтересованного бизнеса, что говорит о реальных разработках, — добавил Владимир Гутенев.

По мнению эксперта, в России нужно оказывать поддержку наименее защищенным слоям населения, увеличивать уровень минимальной зарплаты и решать вопрос по поводу индексации пенсии работающим гражданам «серебряного» возраста.

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