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Россияне назвали профессии с неоправданно высокой заработной платой
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Россияне назвали профессии с неоправданно высокой заработной платой

Юлия Курганова

Общество

Россияне назвали профессии, представители которых, по их мнению, получают неоправданно высокую заработную плату. Чаще всего участники опроса называли политиков (79 процентов). Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Ipsos.

Также респонденты считают слишком высокой зарплату банкиров (61 процент). Еще почти 25 процентов опрошенных назвали полицейских, 14 процентов россиян заявили о слишком большой зарплате программистов.

Слишком маленькую оплату труда, по мнению 71 процента россиян, имеют социальные работники. Также 70 процентов респондентов назвали неоправданно маленькими заработные платы медицинских сестер, а 69 процентов посчитали низкой оплату труда работников детских садов и нянь. О недостаточной зарплате учителей высказались 63 процента опрошенных.

Бухгалтеры, по мнению россиян, получают столько, сколько должны, согласились с этим 62 процента респондентов. Также опрошенные назвали оправданной заработную плату компьютерных инженеров/программистов (60 процентов) и работников магазинов или ассистентов (57 процентов). О политиках в таком ключе высказались только 10 процентов респондентов.

При этом в других странах тоже сочли слишком большими зарплаты политиков и банкиров — 74 и 41 процент соответственно. В опросе участвовали 20,5 тысячи онлайн-пользователей из 28 стран, в том числе из России, передает РБК.

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