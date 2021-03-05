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Названы самые необычные вакансии для женщин в России
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Названы самые необычные вакансии для женщин в России

Татьяна Плотникова

Рынок труда

Жительницы России стали активнее интересоваться вакансиями, которые принято считать традиционно мужскими. Об этом в пятницу, 5 марта, рассказали в сервисе «VK Работа».

Изучив накануне Международного женского дня данные о вакансиях и откликах на них от соискателей-женщин, аналитики сервиса выяснили, что восемь процентов ответов от дам приходится на вакансии грузчиков, водителей и заправщиков.

В сравнении с 2020 годом выросло количество откликов женщин на вакансии строителя (+457 процентов), машиниста (189 процентов), монтажника (177 процентов), инженера (124 процента) и слесаря (100 процентов).

Также возрос интерес россиянок к строительной сфере: увеличилось вдвое количество откликов на вакансии отделочников (средняя зарплата в феврале — 78400 рублей), маляров (77000 рублей), плотников (53600 рублей), штукатуров (40700 рублей) и проектировщиков (40300 рублей), сообщает РИА Новости.

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Москве.

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