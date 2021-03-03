Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве ветеринары и монтажники стальных дверей являются самыми высокооплачиваемыми профессионалами, они могут получать до 300 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказали в сервисе «Работа.ру».

В обязанности ветеринара входит посещение питомца дома у его хозяев для постановки диагноза. У специалистов данной профессии должно быть высшее образование и опыт работы от года. Монтажник должен обладать опытом работы в три года и быть готовым к ненормированному рабочему графику, выяснили исследователи.

Дизайнеру интерьера с трехлетнем стажем в Москве предлагают зарплату до 250 тысяч рублей в месяц, а врачу-дерматокосметологу с пятилетнем стажем — до 200 тысяч рублей в месяц.

Программисты или зубной техник-керамист, имея опыт работы, также могут претендовать на зарплату, которая составляет 200 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

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