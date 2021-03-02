Сергей Собянин рассказал о возобновлении работы двух коворкингов в Москве

Фото: vk / Сергей Собянин

Россия, Москва, Автозаводская улица, 1 Карта всех событий

В столице возобновили работу еще два бесплатных коворкинга в центрах услуг для бизнеса. Об этом во вторник, 2 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, ранее эти коворкинги были открыты для столичных предпринимателей, но теперь сюда могут обращаться и самозанятые.

— Это и экономия на аренде офиса, и возможность поработать вне дома, — написал Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в центрах можно бесплатно получить консультации, узнать о мерах поддержки бизнеса, а также подготовить документы для регистрации ООО и ИП. Бесплатные коворкинги находятся на Автозаводской улице, дом 1, Средней Первомайской улице, дом 3 и улице Радио, дом 20.

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