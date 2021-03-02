Сергей Собянин назвал основные направления развития транспорта в 2021 году

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос об основных задачах транспортного комплекса столицы в 2021 году. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе главы города.

Уточняется, что в 2021 году главными проектами развития транспортной системы Москвы станет открытие новых станций БКЛ метрополитена, строительство и реконструкция 11 городских вокзалов МЦД, продолжение модернизации подвижного состава метро. Кроме того, город закупит 400 электробусов, 164 зарядные станции, а также 70 низкопольных трамвайных вагонов, тысячу велосипедов. В столице появятся виртуальные карты «Тройка», до 18 километров временных полос в центре и примерно 67 станций электровелопроката.

В столице планируется развитие электронных сервисов: улучшение мобильных приложений, в частности, «Московский транспорт» по принципу MaaS, расширение обслуживания ЦОМП на наземном транспорте, улучшение доступности транспортной инфраструктуры для маломобильного населения, а также подготовка к запуску речного транспорта, передает агентство городских новостей «Москва».

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