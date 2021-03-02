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Сергей Собянин утвердил проект строительства пешеходных переходов у станции Внуково
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сергей Собянин утвердил проект строительства пешеходных переходов у станции Внуково

Кирилл Николаев

Город
Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Внуково Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства пешеходных переходов у станции Внуково Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

На данный момент ведутся работы по реконструкции станции. Вместо старой пригородной платформы рабочие построят современный городской вокзал с пешеходным переходом.

Территорию вблизи станции благоустроят. Также проект предусматривает строительство навесов по принципу «сухие ноги» от станции до остановок наземного транспорта, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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вестибюль станцииМоскваСергей Собянин
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