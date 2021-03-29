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Что делать, если боишься лечить зубы
Фото: «Вечерняя Москва»

Что делать, если боишься лечить зубы

Полина Французова

Общество

Большинство людей при одной только мысли, что им предстоит посетить кабинет стоматолога, начинают испытывать легкую нервозность или болезненный страх. Согласно опросу, 23% респондентов сказали: «Боюсь лечить зубы и пойду к врачу только в крайнем случае, при острой продолжительной боли».

Как побороть страх перед зубным врачом и меньше переживать по этому поводу? Выберите опытного, внимательного специалиста, который с пониманием отнесется к вашим переживаниям и подберет оптимальный вариант лечения. Найти такого врача можно и дистанционно. В этом вам поможет портфолио врачей клиники, также рекомендуем прочитать на сайте советы врачей и методы безболезненного лечения зубов.

Вот еще несколько рекомендаций перед посещением кабинета стоматолога.

Откуда появляется страх перед зубным врачом?

Причины могут страха перед зубным врачом (дентофобии) могут быть самыми разными:

•психологическая травма, полученная в детстве;

• негативный опыт посещения стоматолога;

• панические атаки из-за гормональных нарушений;

• повышенная чувствительность зубов и десен;

• боязнь заразиться гепатитом;

• ярко выраженный рвотный рефлекс при манипуляциях в ротовой полости.

Дентофобия бывает трех видов:

• Надуманная (встречается у тех, кто ни разу не был в стоматологическом кабинете, но слышал много «ужасных» историй).

• Врожденная (страх перед любыми мед. процедурами с раннего детства).

• Приобретенная (появляется в результате неудачного опыта).

Факт! 14% населения планеты страдает ярко выраженной дентофобией.

Как побороть страх перед зубным врачом

После окончания поиска болевых точек, которые провоцируют появление негативных мыслей, можно перейти к методам борьбы с ними. Чаще всего для этого используется терапия одного и/или двух видов: медикаментозная, психотерапия.

Медикаментозная

Если речь идет о ярко выраженной фобии, под присмотром врача назначается курс антидепрессантов. Курс может длиться от 2-3 недель до 2-3 месяцев. В остальных случаях, перед самим лечением, проводится разъяснительная беседа и вводится обезболивающее вещество. Если стоматофобия более резистентная, назначают седативные препараты.

Психотерапия

Важно понять, что страх — это естественная реакция на угрозу. Этого не стоит стесняться и с этим можно бороться несколькими способами.

1. Получите достоверную информацию о предстоящей процедуре. Страх перед неизвестностью или после получения неточной информации может усилить дентофобию. Успокоиться поможет запись к специалисту, осмотр и консультация, беседа с врачом.

2. Нужен хороший стоматолог.Может вы подумали, что нужен специалист, имеющий многолетний опыт в решении самых сложных клинических ситуаций? Отчасти, это так. Но еще немаловажен психологический фактор. Как вы чувствуете себя рядом с ним? Комфортно или нет? Вызывает он доверие или отталкивает?

3. Снимите эмоциональное напряжение.После записи к врачу: хорошо высыпитесь, избегайте стресса, проведите время в кругу близких, добавьте в рацион любимые блюда, слушайте успокаивающую музыку.

4. Может потребоваться помощь психотерапевта.Если не получается побороть страх перед зубным врачом собственными силами, обращайтесь к специалисту. В зависимости от ситуации, врач проведет рациональную или когнитивно-поведенческую терапию. Первая основана на разъяснительных беседах, вторая – на выявлении и замене негативных мыслей, «питающих» страх, позитивными. Нередко используется эффект якорения. Из жизни берутся ситуации, когда вы проявили мужество, смелость, отменную выдержку. Их закрепляют в подсознании, а также учат «доставать» и концентрироваться на них перед/во время процедуры.

Правильная мотивация – мощный стимул действовать

Психологи отмечают, что любое решение начинается с идеи и стремления человека воплотить ее в жизнь. В идеале, это должен быть сильный позитивный посыл. Думайте не о страхе перед стоматологом, а о том, какую пользу вам принесет своевременное лечение:

• минимум последствий для здоровья;

• финансовая экономия (сохраненный бюджет можно потратить на что-то более приятное);

• сохранение красивой, здоровой улыбки.

Если вы все равно боитесь лечить зубы, поразмышляйте о последствиях отказа посетить врача. Взвесив, все «за» и «против» — действуйте!

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