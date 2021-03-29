Что делать, если боишься лечить зубы
Большинство людей при одной только мысли, что им предстоит посетить кабинет стоматолога, начинают испытывать легкую нервозность или болезненный страх. Согласно опросу, 23% респондентов сказали: «Боюсь лечить зубы и пойду к врачу только в крайнем случае, при острой продолжительной боли».
Как побороть страх перед зубным врачом и меньше переживать по этому поводу? Выберите опытного, внимательного специалиста, который с пониманием отнесется к вашим переживаниям и подберет оптимальный вариант лечения. Найти такого врача можно и дистанционно. В этом вам поможет портфолио врачей клиники, также рекомендуем прочитать на сайте советы врачей и методы безболезненного лечения зубов.
Вот еще несколько рекомендаций перед посещением кабинета стоматолога.
Откуда появляется страх перед зубным врачом?
Причины могут страха перед зубным врачом (дентофобии) могут быть самыми разными:
•психологическая травма, полученная в детстве;
• негативный опыт посещения стоматолога;
• панические атаки из-за гормональных нарушений;
• повышенная чувствительность зубов и десен;
• боязнь заразиться гепатитом;
• ярко выраженный рвотный рефлекс при манипуляциях в ротовой полости.
Дентофобия бывает трех видов:
• Надуманная (встречается у тех, кто ни разу не был в стоматологическом кабинете, но слышал много «ужасных» историй).
• Врожденная (страх перед любыми мед. процедурами с раннего детства).
• Приобретенная (появляется в результате неудачного опыта).
Факт! 14% населения планеты страдает ярко выраженной дентофобией.
Как побороть страх перед зубным врачом
После окончания поиска болевых точек, которые провоцируют появление негативных мыслей, можно перейти к методам борьбы с ними. Чаще всего для этого используется терапия одного и/или двух видов: медикаментозная, психотерапия.
Медикаментозная
Если речь идет о ярко выраженной фобии, под присмотром врача назначается курс антидепрессантов. Курс может длиться от 2-3 недель до 2-3 месяцев. В остальных случаях, перед самим лечением, проводится разъяснительная беседа и вводится обезболивающее вещество. Если стоматофобия более резистентная, назначают седативные препараты.
Психотерапия
Важно понять, что страх — это естественная реакция на угрозу. Этого не стоит стесняться и с этим можно бороться несколькими способами.
1. Получите достоверную информацию о предстоящей процедуре. Страх перед неизвестностью или после получения неточной информации может усилить дентофобию. Успокоиться поможет запись к специалисту, осмотр и консультация, беседа с врачом.
2. Нужен хороший стоматолог.Может вы подумали, что нужен специалист, имеющий многолетний опыт в решении самых сложных клинических ситуаций? Отчасти, это так. Но еще немаловажен психологический фактор. Как вы чувствуете себя рядом с ним? Комфортно или нет? Вызывает он доверие или отталкивает?
3. Снимите эмоциональное напряжение.После записи к врачу: хорошо высыпитесь, избегайте стресса, проведите время в кругу близких, добавьте в рацион любимые блюда, слушайте успокаивающую музыку.
4. Может потребоваться помощь психотерапевта.Если не получается побороть страх перед зубным врачом собственными силами, обращайтесь к специалисту. В зависимости от ситуации, врач проведет рациональную или когнитивно-поведенческую терапию. Первая основана на разъяснительных беседах, вторая – на выявлении и замене негативных мыслей, «питающих» страх, позитивными. Нередко используется эффект якорения. Из жизни берутся ситуации, когда вы проявили мужество, смелость, отменную выдержку. Их закрепляют в подсознании, а также учат «доставать» и концентрироваться на них перед/во время процедуры.
Правильная мотивация – мощный стимул действовать
Психологи отмечают, что любое решение начинается с идеи и стремления человека воплотить ее в жизнь. В идеале, это должен быть сильный позитивный посыл. Думайте не о страхе перед стоматологом, а о том, какую пользу вам принесет своевременное лечение:
• минимум последствий для здоровья;
• финансовая экономия (сохраненный бюджет можно потратить на что-то более приятное);
• сохранение красивой, здоровой улыбки.
Если вы все равно боитесь лечить зубы, поразмышляйте о последствиях отказа посетить врача. Взвесив, все «за» и «против» — действуйте!
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