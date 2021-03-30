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Жители столицы устроили цифровой детокс во время акции «Час Земли»
Фото: Вечерняя Москва

Жители столицы устроили цифровой детокс во время акции «Час Земли»

Никита Миронов  

Общество

В Москве в минувшие выходные прошла экологическая акция «Час Земли», в ходе которой многие жители в течение часа обходились без электричества. А на некоторых зданиях была выключена архитектурная подсветка.

Международная акция «Час Земли» прошла в России в 13-й раз — 27 марта в 20:30 по местному времени. В знак солидарности с движением, направленным на сохранение природы и ресурсов планеты, на один час погасла подсветка сотен самых известных зданий мира.

Оператор мобильной связи Tele2 проанализировал активность столичных абонентов в день проведения этой международной акции. Жители Москвы и области сократили потребление мобильного интернета, уменьшив трафик на 11 процентов по сравнению с предыдущей субботой (20 марта). При этом на час проведения акции, с 20:30 до 21:30, пришлось всего 3 процента от общего объема гигабайтов, скачанных в этот день.

Примечательно, что, несмотря на теплые выходные, самая низкая интернет-активность зафиксирована в центре столицы. Здесь абоненты использовали 418 Тб трафика. Это на 23 процента меньше, чем в Северо-Западном округе Москвы, занявшем предпоследнюю строчку рейтинга по числу скачанных гигабайтов.

Анализ голосового трафика столичных абонентов показывает, что в день акции клиенты оператора незначительно сократили количество звонков. Всего за сутки москвичи суммарно совершили более одного миллиона вызовов — в сравнении с обычной субботой этот показатель уменьшился на 3 процента.

«Час Земли» рассматривается как часть общей экологической повестки не только жителями столицы, но и компаниями. Tele2, например, включает экологическую политику в сферу своей корпоративной ответственности и уделяет особое внимание экологическим аспектам в процессе технического развития сети во всех регионах присутствия.

— Мы также с вниманием относимся к вопросам переработки и повторного применения материалов и изделий, — рассказали «ВМ» в пресс-службе компании. — Второй год компания реализует операторский экопроект «Переплавка», чтобы объяснить важность переработки мобильных телефонов и побудить клиентов всех операторов утилизировать их правильно. В прошлом году география проекта расширилась практически в шесть раз и охватила 64 региона. Принести старые телефоны можно в салоны связи до 1 ноября 2021 года.

— Рост популярности экологических инициатив характерен для большинства мегаполисов мира. Москвичи как наиболее европеизированные россияне этому тренду следуют, — пояснил кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Собирать мусор раздельно мы уже научились. Скоро, надеюсь, станем чаще обходиться без автомобилей и пользоваться общественным транспортом.

сотовый операторТеле2«Час Земли»
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