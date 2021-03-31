На кассах в магазинах опробовали выдачу дебетовых карт

В Сбере сообщили о новом способе выдачи дебетовых карт. В рамках эксперимента, который проводился в 4 квартале 2020 года, оформление и выдача дебетовок осуществлялись через кассы магазинов.

Данный проект был запущен в нескольких торговых точках на территориях отдалённых и малонаселённых пунктов. Представители кредитной организации сообщили, что целью эксперимента было повышение доступности банковских услуг для сельских жителей. Для оформления карточки клиентам требовалось лишь обратиться к сотруднику магазина с соответствующей просьбой. При посещении торговой точки пользователю не нужно было совершать покупки.

Подобные эксперименты практиковались и ранее, но тогда посетители торгово-сервисных предприятий могли оформить только неименные предоплаченные карты. Как правило, это были подарочные сертификаты на определённую сумму, которые можно было использовать при оплате покупок в данном магазине. Сейчас речь идёт о совершенно другом продукте — при заказе карты клиенту открывается счёт в банке, который ничем не отличается по функционалу от обычного счёта, оформленного в отделении.

В настоящее время Сбер подводит итоги данного эксперимента и оценивает дальнейшие перспективы такого формата взаимодействия с клиентами. Аналогичную услугу планируют внедрить и другие кредитные организации, в числе которых банк АК Барс, Промсвязьбанк, банк Дом.РФ. По мнению экспертов, новый способ выдачи дебетовых карт представляет интерес для всех сторон, участвующих в процессе.

Банки смогут расширить свои возможности для реализации продуктов, увеличат клиентскую базу и сэкономят на содержании офисов. Выгода торгово-сервисных предприятий заключается в получении комиссионного вознаграждения за каждую отработанную заявку. Кроме того, внедрение такой практики позволит значительно упростить процедуру выдачи карты для клиентов, проживающих на удалённых территориях. Однако в крупных городах данная услуга не будет столь востребованной.

Пока россияне предпочитают оформлять дебетовые карты посредством онлайн-заявки. Сейчас удобнее всего выбирать банковские карты через специализированные сервисы – один из таких доступен по ссылке. Здесь представлены готовые подборки дебетовок с бесплатным обслуживанием, с лучшими условиями кэшбэка, а также с начислением процента на остаток.

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