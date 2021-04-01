«Новые люди» предложили устроить шведский стол в школьных столовых Москвы

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Количество россиян, страдающих ожирением, приближается к американским показателям. Об этом сообщил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в ходе круглого стола, посвященного проблемам организации детского питания. Активисты партии разработали комплексную программу, реализация которой позволит оздоровить общество.

30 марта в конференц-зале ИА «Росбалт» прошел круглый стол, посвященный организации школьного питания. Участники сошлись во мнении, что система нуждается в реформировании: действующее законодательство не обеспечивает необходимого качества этой важнейшей услуги.

Сейчас федеральный закон «О закупках» ставит в приоритет стоимость продуктов, а не содержание в них полезных веществ. Санитарные нормы и правила также ориентированы не на качество, а на количество калорий, потребляемых школьниками. «В результате повара вынуждены «добивать» калорийность с помощью сахара, — пояснила руководитель партийного проекта «Здоровое питание — детям» Елена Нечаева. — Кладут сахар в компот, в чай, в хлебобулочные изделия».

Комплексная программа улучшения школьного питания, разработанная под руководством Елены Нечаевой, ориентирована на повышение качества жизни россиян. Для сохранения здоровья детей необходимо отказаться от трансжиров, продуктов с содержанием гормонов роста, антибиотиков и повышенного количества сахара. Чтобы сделать это, нужно изменить законы, поставив во главу угла качество продуктов и их полезность, а не цену.

Авторы программы уверены, что питание в учебных заведениях при этом не станет дороже. Для этого они предлагают разрешить школам прямые закупки у производителей и обеспечить контроль над ними со стороны родительских комитетов.

Из меню предлагается убрать блюда с высоким содержанием сахара, заменить маргарин и подсолнечное масло оливковым. При этом вместо курицы и свинины, в которых часто бывает много антибиотиков, в меню предлагается добавить морскую рыбу, свежие овощи, орехи и фрукты. Также необходимо предусмотреть в меню замену коровьему молоку для тех, кто не переносит лактозу — растительное или миндальное молоко.

Так же предлагается добавить в электронные дневники фотографии блюд из школьных столовых с указанием их состава и поставщиков.

Еще одно новшество — организация питания в формате «шведских столов», где представлены только полезные продукты. Такая практика позитивно зарекомендовала себя в Татарстане.

«Необходимо, чтобы приоритетом в вопросах школьного питания было здоровье детей, а не коммерческая прибыль того или иного предприятия. Помимо этого, наша партия предлагает целый блок инициатив, которые сделают питание в учебных заведениях более привлекательным для школьников. Например, для составления блюд по заданным ингредиентам можно привлекать поваров-профессионалов, а также давать детям выбор из множества блюд. Это позволит снизить процент еды, которая сейчас просто выбрасывается, потому что её не съедают и, конечно, положительно скажется на здоровье подрастающего поколения», — рассказал лидер столичного отделения партии Ярослав Самылин.