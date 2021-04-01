«Двадцать рублей за километр»: когда москвичи смогут передвигаться на летающем такси

Летающие мотоциклы / Фото: Марина Найденкова / Вечерняя Москва

Москвичи в ближайшие годы, вероятно, смогут пользоваться услугами летающего такси. Компаний, которые занимаются разработками подобных дронов, в мире немного. Поэтому конкуренция для российских изобретателей невысока. О том, что представляет собой новый вид транспорта, когда он появится в столице и каким будет уровень безопасности пассажиров, в интервью «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор компании, занимающейся созданием аэротакси, Александр Атаманов.



— Александр, как возникла идея создать летающее такси?

— Мой отец летал на дельтаплане, брал меня в полеты. Я вдохновлялся ощущением полета, и однажды появилась мечта: поднять себя в воздух на собственном изобретении. По ночам, будучи уже взрослым человеком, после основной работы я работал над воплощением мечты в реальность. Через несколько лет создал квадрокоптер, на котором все же поднялся в небо. Еще позже собрал единомышленников, и мы занялись проектом по созданию летающего транспорта.

Макет капсулы летающего такси / Фото: Марина Найденкова / Вечерняя Москва

В 2016 году у нас появился первый в мире летающий мотоцикл. Эта экстремальная разработка вдохновила многих людей. Многие обращались с просьбой продать им мотоцикл. Благодаря выделенным по линии НТИ (Национальной технологической инициативы — прим. ВМ) средствам мы смогли доработать прототип HoverBike, поднять его в воздух и продемонстрировать инвесторам. В 2017 году мы заключили сделку с полицией Дубая, подарив им свой первый серийный экземпляр ховербайка S3 и начав обучение офицеров пилотированию.

Заказы на создание ховербайка продолжают поступать. На сегодняшний день у нас более 4000 предзаказов от интернет-пользователей со всего мира. Однако через некоторое время в целях безопасности людей мы решили сосредоточить внимание на создании летающего такси. Все принципы, заложенные в мотоцикле, были перенесены в аэротакси.

— Сколько человек трудятся над созданием аэротакси? Кто эти люди?

— Над проектом трудятся более 15 человек и консорциум из нескольких предприятий. Этого достаточно. Мы не занимаемся мелкими разработками, мы сконцентрированы на большой цели и не беремся за что-то другое. Наша команда состоит из молодых и энергичных инженеров, выпускников ведущих вузов. Кстати, был период, когда мы привлекали к проекту инженеров из-за рубежа. Но они, как оказалось, ничем не лучше наших, а оплата за их работу выше.

— На какой стадии сегодня находится разработка аэротакси?

— Сейчас у нас есть прототип летающего такси. На нем мы делаем обкатку до того момента, пока не начнем производить дроны серийно. Капсула — кузов, проще говоря, — для такси уже заказана. Мы ориентируемся на то, что скоро ее можно будет «множить».

В мире есть пять компаний, которые могут вас прокатить на прототипе аэротакси прямо сейчас. Мы — одна из них. Скоро проведем эксперимент по поднятию прототипа на высоту до 150 метров, а до 2022 года рассчитываем получить предсерийный образец.

— Во сколько обошлась разработка дрона?

— На мотоциклы и летающее такси мы потратили около 3 миллионов долларов. В эту сумму входит и аренда, и зарплата. Это немного, учитывая, что мы работаем над инновацией.

Элементы управления летающих мотоциклов / Фото: Марина Найденкова / Вечерняя Москва

— Где проект берет деньги? Кто его поддерживает?

— Мэрия и департамент предпринимательства и инноваций оказывает нам большую поддержку. Москва — технически развитый мегаполис, поэтому нам уделяется большое внимание в расчете на то, что скоро в городе будут беспилотные такси.

В «Сколкове» мы создаем беспилотную зону, где, несмотря на близость аэродрома, мы могли бы запускать свои дроны, и предоставляют различные площадки для тренировочных полетов.

Большую поддержку оказывает ассоциация «Аэронет» НТИ. Мы получаем различные субсидии и выигрываем гранты. В целом у нас есть восемь инвесторов, которые вложили в нас деньги. Инвесторы видят в проекте большие перспективы и получение огромной прибыли в будущем, а также им интересно наше дело.

— Почему вы занимаетесь проектом именно в Москве?

— Где родился, там и пригодился. У нас были варианты работать за рубежом, но та поддержка, которую мы получаем в Москве, — уровень развития города, логистики, — нам подходят идеально. Интереса работать где-то в другом городе и уж тем более в другой стране у нас нет.

— Каковы основные технические характеристики аэротакси?

— Наша разработка стоит на трех столпах: безопасность, скорость, удобство. Скорость — до 200 километров в час. Время полета, к сожалению, пока только полчаса. Самые топовые литийионные аккумуляторы дольше летать пока не позволяют. За эти полчаса можно пролететь 100 километров. Грузоподъемность — 300 килограммов.

Компактные габариты — дрон может сесть на любое парковочное место, получив разрешение, и заезжать в гаражи. С центральным сервером он «общается» по сети связи нового поколения 5G.

Немаловажно, что дрон работает тихо и экологичен. Текущие транспортные магистрали уже перегружены, и специалисты по транспорту даже не знают, что делать, кроме как переходить в третье измерение, то есть подниматься над дорогами, приходить в воздух и передвигаться именно там. Наше аэротакси позволит это сделать. Ограничение по высоте полета — до 150 метров. Планируем, что именно этот эшелон нам предоставят.

Что касается внутреннего устройства, сейчас мы работаем над конфигурацией кабины. Предполагается, что в ней будет два места, багажник и детское место.

Кроме того, в такси будут установлены камеры, контролирующий орган будет отслеживать происходящее во время полета на случай попыток совершения противоправных действий. Если что-то пойдет не так, мы всегда сможем подключиться к аппарату и изменить его маршрут.

— Насколько безопасно ваше изобретение для пассажира и для города в целом? Есть ли риски, связанные с «восстанием» машины и использованием ее в противоправных целях?

— Самый главный риск для аварии — человеческий фактор. Мы его исключаем. Защищенные каналы и современные методы шифрования сводят риск взлома дрона к минимуму. Что касается безопасности, то алгоритм намного лучше справляется с задачей управления.

Есть целый набор датчиков безопасности. Например, компьютерное зрение, лидары, лазеры, которые сканируют пространство и исключают возможность столкновения с другими летательными аппаратами, проводами, столбами. Кроме того, аэротакси смогут обмениваться сообщениями и генерировать свои траектории движения.

Александр Атаманов / Фото: Пресс-служба платформы Национальной технологической инициативы

Винтомоторные элементы в такси продублированы: откажет одна деталь, заработает другая. И то это вряд ли пригодится ввиду качества комплектующих, которые мы заказываем у лучших производителей в мире, на различных заводах, где делают то, что нам подходит. Однако на случай аварийной посадки в такси будет располагаться спасательная система с парашютом, который всегда плавно посадит капсулу. Сама капсула также защищена от повреждений изнутри и снаружи — она бронирована.

Аэротакси может летать практически в любых погодных условиях. Ни сильный ветер, ни снег, ни дождь не являются помехой к взлету. Дрон отрабатывает полет в сотни раз быстрее и качественнее любого самого опытного летчика.

— Когда планируете начать перевозку москвичей?

— Мы договариваемся с индустриальными партнерами, чтобы сертифицировать и производить такси массово. Кроме того, нужна защита наших интересов на законодательном уровне. Москва нам очень помогает в вопросе внедрения аэротакси в город, все видят, что городу нужен такой транспорт. Однако сложностей, с которыми мы столкнемся, думаю, будет немало. Помимо этого, мы рассматриваем вариант предоставления летающих машин агрегаторам услуг и другим игрокам нового рынка по аналогии с Uber. При этом машина может использоваться не только как городской транспорт, но и как воздушная «скорая помощь».

Мы ориентируемся на срок в пять лет: за это время индустрия должна начать существовать.

— Вариант междугородних перевозок есть в планах?

— Да, есть. Но пока думаем о полном покрытии Москвы, а потом и регионов.

— Сколько будет обходиться москвичу стоимость одной поездки?

— Мы рассчитываем, что полет на аэротакси будет обходиться в 20 рублей за километр. Это значительно дешевле обычного такси, ведь отсутствует оплата работы водителя и это быстрее. Например, от Кремля до «Москвы-Сити» можно будет добраться не более чем за 20 минут, а на обычной машине — за час, если пробки небольшие.

— Какую реакцию москвичей на транспортную новинку вы ожидаете?

— Есть два типа людей. Одни боятся летать на любом формате летающего транспортного средства. Другие — жаждут сесть на борт даже неизвестного летающего аппарата, чтобы испытать эмоции. Думаю, что в конечном счете даже те, кто сначала сомневался, пересядут в аэротакси, потому что это быстрый и безопасный способ перемещения, и им понравится.

— Какой вы видите транспортную инфраструктуру города через 20 лет?

— Все то, что есть сейчас, хорошо функционирует. Но через 10–20 лет я вижу возможным сценарий, когда в рамках одного приложения человек сможет выбрать, как он хочет добраться до нужного места в городе, как ему быстрее — по воздуху или по земле. Вообще, я уверен, что как минимум сотня аппаратов смогут быть в воздухе и сделать жизнь горожан проще, не ударяя по личному бюджету.

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