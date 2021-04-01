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Школьников ждут захватывающие открытия
Набор письменных принадлежностей советского школьника 1930–1940-х годов. В него входят две перьевые ручки, две чернильницы, чернильный порошок и тетрадь / Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Школьников ждут захватывающие открытия

Вечерняя Москва

Общество

Музеи города всегда были дополнительной площадкой для образования московских школьников. В окружении подлинных экспонатов с учениками проще разговаривать на многие темы.

Экскурсии и встречи

«Во время школьных весенних каникул для ребят устраиваются интересные экскурсии в московские музеи. Музей революции организует для школьников экскурсию на тему «Большевики в царском подполье». Со школьниками будут беседовать старые большевики тт. Сталь, Лепешинский и Самойлова. А в Центральном музее В. И. Ленина с ребятами встретится Надежда Крупская».

15 марта 1938 года

Сегодня, благодаря проекту «Музеи — детям», ребята могут ходить бесплатно в музеи города круглый год. Да и сами площадки посвящены разным темам.

«В прошлом году к проекту присоединились восемь частных музеев, среди которых Еврейский музей и центр толерантности, «Огни Москвы», Международный нумизматический клуб и «Стрелецкие палаты».

21 марта 2021 года

Дело одной ночи

«Крымский мост скоро переедет на новое место. <…> Крымский мост весит около тысячи тонн. Перевозить его будут шесть тележек, имеющих вид саней. Под ними устанавливается 250 стальных катков. Около 30 гидравлических домкратов поднимут мост, затем на лебедках он плавно передвинется на новое место, находящееся в 50 метрах от старого. <…> Передвижка займет всего одну ночь. К утру через мост будет восстановлено движение».

23 апреля 1936 года

Сейчас московские мосты никуда не «переезжают». Однако власти города внимательно следят за их состоянием и при необходимости капитально ремонтируют, как, например, Большой Каменный мост. «Сооружение фактически пересоберут заново, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. — Будут обновлены основные конструкции, бетонное основание и дорожное покрытие».

19 марта 2021 года

Ищите в бюро находок

«В Москве существует специальное бюро находок. Президиум Моссовета постановил: в течение 3 месяцев хранить вещи, забытые в трамваях, автобусах, метро, такси, в гостиницах. По истечении 3 месяцев вещь поступает в продажу. Исключение сделано для вещей, забытых в гостиницах «Интуриста». Они сохраняются в течение 6 месяцев».

31 марта 1935 года

В наши дни вещи, потерянные в московском транспорте, попадают на склад забытых вещей, где хранятся полгода.

«Среди самых необычных находок — несколько кило гречки, мешок монет и даже ящик шампанского (все, кроме шампанского, вернулось владельцам), — рассказали в пресс-службе столичного Департамента транспорта».

21 января 2021 года

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