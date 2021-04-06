Чтобы обмануть доверчивых горожан, мошенники идут на разные уловки

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Пожилые люди и дети — самая уязвимая категория москвичей, которых так любят обманывать мошенники всех мастей. Как их защитить?

Мобильный телефон звонил не переставая. Надежда Петровна вздохнула — наверное, это из медцентра, опять будут предлагать прийти на бесплатное обследование спины или руки. Однако на этот раз молодой строгий голос в телефоне представился сотрудником безопасности банка, в котором Надежда Петровна получала пенсию.

— Ваш счет взломан — вы можете потерять накопления. Не волнуйтесь! Назовите данные вашей карты! — консультировал ее голос в трубке.

Надежда Петровна растерялась. Выручила ее внучка.

— Это мошенники, бабуля! Никогда никому не сообщай данные своей карты, — объяснила Алина. — Ты прям как наш Шурик. Новый телефон ему подарили на 10 лет — теперь приходится следить, чтобы не добавлял в друзья кого попало, не сообщал, где живет, в какой школе учится. Говорю: если попросят что-нибудь — скажи: «спрошу разрешения у родителей». После такой фразы мошенники сразу исчезают.

По мнению психологов, пожилые люди доверчивы, их проще обмануть. Самыми популярными схемами мошенничества являются: медицинский обман, когда запугивают пенсионеров страшными диагнозами; банковские аферы — мошенники звонят по телефону и, представляясь сотрудниками безопасности, пытаются разузнать у пенсионеров секретные данные. Звонки из полиции, ложные выигрыши, продажа «полезных вещей», звонки от сотрудников соцзащиты, а также аферы коммунальщиков и ремонтников — вынуждают оплачивать мнимую задолженность.

Чтобы защитить близких, звоните им почаще. Чаще напоминайте, что нельзя впускать в дом посторонних. Помогите установить в квартире надежную металлическую дверь. Настройте отправку сообщений о тратах так, чтобы вы могли их видеть в режиме реального времени.

Эксперты также советуют не пренебрегать техническими средствами защиты, которые добавят вам спокойствия за близких. Андрей Панкратов, руководитель направления маркетинга на массовом рынке Московского региона МТС, советует начать с минимального: установить антивирус на телефон. Абоненты МТС могут скачать на смартфон антивирусную программу Kaspersky Security бесплатно. Непрошеных гостей сфотографирует видеоглазок, он работает как звонок, но еще и делает фото, а при подключении к интернету через Wi-Fi отправляет фотографии на телефон. Можно купить брелок с тревожной кнопкой, с помощью которого пожилые люди могут подать сигнал SOS. Альтернативой этим гаджетам станут смарт-часы для пожилых людей, они есть в салонах МТС и в онлайн-магазине. С ними близкие постоянно будут на связи и смогут рассчитывать на оперативную помощь близких, если это потребуется. И речь идет не только о мошенниках, но и о любой другой экстренной ситуации, добавляет Панкратов.