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Таблет-питание vs «Индивидуальный лечебный рацион»
«Индивидуальный лечебный рацион» / Фото: Дарья Полякова

Таблет-питание vs «Индивидуальный лечебный рацион»

Наталия Афанасьева

Общество

В последние годы в Москве активно начала реформироваться система организации питания в сфере здравоохранения. Питание в больницах переводят на аутсорсинг. Причем не только в частных клиниках, но и в государственных медицинских учреждениях. Раньше пациенты часто жаловались на питание. Заходя на сайты больниц, чаще всего можно было увидеть негативные отзывы, но не о работе медиков, а о еде в столовых. Кому-то не нравится вкус, кому-то качество или внешний вид. Люди устали от пресной и холодной еды, размазанной по тарелке, им нужно что-то новое. Именно поэтому главные врачи больниц, заботясь о комфорте своих пациентов, сейчас стараются внедрять в свои учреждения новые концепции и системы питания.

Таблет-питание — это одна из новых технологий организации питания, которая представляет собой блюда идивидуально-порционной подачи. Технология предполагает порционирование готовых блюд в пищеблоках больницы в посуду с герметичными крышками для последующей транспортировки на специальных тележках к местам приема пищи. Перед транспортировкой в отделение готовые блюда размещаются в специальные закрытые термоподносы. То есть питание не везется в кастрюлях, ведрах и бидонах, как это было раньше.

Однако в ходе работы с такой системой больничного питания медицинские учреждения столкнулись с рядом сложностей. Во-первых, для организации таблет-питания необходима большая площадь пищеблока больницы для приготовления и порционирования рационов, мытья оборотной тары (изобоксов). Во-вторых, термоподносы, в которые ставятся рационы, громоздкие и тяжелые. Они крайне неудобны в использовании при транспортировке питания от пищеблока до отделения. В-третьих, термоподносы не держат тот тепловой режим, который был заявлен производителем. То есть рационы питания быстро охлаждаются при перевозке и в таком температурном режиме не могут быть переданы для употребления пациентам.

В самый разгар пандемии коронавирусной инфекции в прошлом году технологами компании «АВК», которая является ведущей в системе социального питания, был разработан уникальный для системы здравоохранения проект — «индивидуальный лечебный рацион», который удалось успешно внедрить в «красных зонах» коронавирусных стационаров. Городская клиническая больница № 40, городская клиническая больница № 67 им. Л. А. Ворохобова, Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское» и городская клиническая больница № 15 им. О. М. Филатова уже полностью перевели свои инфекционные центры и отделения на такие рационы.

Таблет-питание vs «Индивидуальный лечебный рацион»Ассортимент горячих блюд, входящих в «Индивидуальный лечебный рацион» / Фото: Дарья Полякова

Такая система предполагает полный отказ от использования пищеблока больницы. Приготовление рационов происходит на комбинате питания — ПЛК (производственно-логистический комбинат). Все блюда запекаются или готовятся на пару в соответствии с действующим меню медицинского учреждения. Фасуются блюда по современным технологиям — в модифицированной газовой среде. Это самый современный способ сохранения свежести продуктов питания без использования консервантов. Затем расфасованные и маркированные блюда распределяются и развозятся по медицинским учреждениям на специализированном автомобильном транспорте, оснащенном рефрижераторными установками. Разогрев и выдача полного набора рациона питания по соответствующей диете производится в установленное время по графику приема пищи. Дооснащение больниц дополнительным холодильным оборудованием и пароконвектоматами входит в перечень услуг, предоставляемых компанией. Преимущества «индивидуального рациона» включают безопасность в гигиене приготовления и порционировании блюд, высвобождение значительных площадей медицинского учреждения и сокращение расходов на содержание зданий.

Современный подход в организации питания в медицинских учреждениях позволит лучше контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил. На фоне распространения коронавирусной инфекции актуальность использования индивидуальных рационов значительно выросла.

«Индивидуальный лечебный рацион» представляет собой индивидуальный поднос с набором порционных блюд. Меню разнообразно. Есть и мясо, и рыба. Из гарнира — картошка, гречка, рис, овощное рагу. Свежие овощные салаты. Супы. А по утрам дают блинчики со сгущенкой, запеканку, каши и яйца. В дополнение балуют соками, пюре, булочками, бутербродами с сыром и ветчиной, печеньем, молоком, ряженкой, кефиром. Так же есть чай, шиповник и цикорий.

Безусловно, такую систему питания можно считать прорывом. Она позволит учреждениям в будущем перейти на новый, высокий уровень организации питания.

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