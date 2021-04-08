В Центральном детском магазине на Лубянке открылись Boboli, Castell Menorca и «Четыре глаза»

Фото: Пресс-служба компании «Галс-Девелопмент»

В Центральном детском магазине на Лубянке, входящем в группу компаний «Галс», появилось три новых магазина — Boboli, Castell Menorca, «Четыре глаза», а также два ресторана — Hagakure Sushi и TurkHouse.

На первом этаже известного столичного детского торгово-развлекательного центра на Лубянке открылся первый в Москве монобрендовый магазин детской одежды Boboli. В нем широко представлена популярная коллекция для детей с самых первых дней их жизни до 16 лет.

В полюбившейся москвичам торговой галерее «Улица сказок» свои двери открыли также еще два новых магазина: «Четыре глаза» и Castell Menorca. В магазине «Четыре глаза» представлен большой ассортимент современной оптической техники, которую любят ребятишки. Здесь можно приобрести любые оптические приборы, купить средства по уходу за оптикой, расширить свой арсенал аксессуаров для биноклей, телескопов, микроскопов и других оптических приборов.

Испанский производитель обуви Castell Menorca располагается на острове Менорка и специализируется на производстве обуви исключительного качества, дизайна и стиля.

Также в гастрогалерее детского магазина открылись два новых ресторана: корнер японской кухни (суши, роллы) Hagakure Sushi и корнер с товарами из Турции — TurkHouse, в котором вы сможете попробовать настоящий турецкий кофе на песке и приобрести чай, чурчхелу, рахат-лукум и многие другие восточные сладости.

— Стимулом расширения ассортимента товаров и услуг в детском магазине для нас всегда является глубокое изучение и понимание потребностей наших покупателей. Именно поэтому открытие новых торговых площадок и гастрономических заведений — это всегда праздник не только для нас, но и для наших гостей. Я уверена, что именно такой подход к развитию нашего главного детского магазина является самым правильным, — отметила директор департамента коммерческого управления группы компаний «Галс» Светлана Мазур.

В детском магазине сохраняетсяусиленный режим дезинфекционной обработки поверхностей, регулярно проводится очистка систем кондиционирования и вентиляции, установлены ультрафиолетовые рециркуляторы. Для обеспечения необходимого социального дистанцирования в общественных зонах нанесена специальная разметка. На входах в магазин можно бесплатно получить средства индивидуальной защиты — маску и перчатки, ношение которых обязательно на территории всего торгового комплекса.

Подробная информация о магазинах и мероприятиях представлена на сайте ЦДМ на Лубянке, а также на страницах магазина в социальных сетях.