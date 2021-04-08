Как оформить кредитную карту

Фото: «Вечерняя Москва»

У многих людей в жизни может сложиться такая ситуация, когда собственных средств на определенные цели не будет хватать. Помимо этого, у каждого могут появиться проблемы вроде потери работы или ухудшения здоровья. В подобных обстоятельствах люди часто теряются и не знают, как улучшить свое положение с финансами. Конечно, они могут взять в банке обычный кредит, но существуют другие варианты решения.

Способы решения финансовых проблем

Одним из наиболее быстрых вариантов решения проблем с финансами являются онлайн-займы. Они имеют свои плюсы и минусы, с которыми лучше заранее ознакомиться. Онлайн-займы привлекают клиентов банков в первую очередь тем, что оформление происходит без непосредственного посещения кредитной организации. Кроме того, денежные средства быстро поступают на карту. При этом для оформления онлайн-займов на карту требуется минимальное количество документов — обычно нужен только паспорт. Также стоит отметить, что некоторые банки могут выдать такой вид займа людям с плохой кредитной историей.

Однако, как и любой другой кредит, онлайн-займ необходимо погасить в строго указанный срок для того, чтобы избежать штрафов. Помимо этого, суммы микрозайма, как правило, не очень большие. Поэтому для более крупных финансовых целей лучше подать заявку на потребительский кредит.

Как отмечает эксперт Юником24 по финансовым продуктам Юлия Цветкова, онлайн-займы на карту — быстрый способ решения вопроса с финансами, но он не самый выгодный. В свою очередь кредитные карты с кэшбеком — более долгосрочный вариант, однако он позволит более выгодно использовать занимаемые деньги.

Кредитные карты с кэшбеком

В банках существуют разные программы лояльности. Например, кэшбек может начисляться в процентах от суммы покупок с кредитной карты в том или ином магазине, или после приобретения определенной категории товаров.

Кроме того, возможно начисление баллов и бонусов на АЗС, в аптеках или супермаркетах. Также для путешественников есть свой вид лояльности — при покупке кредитными картами с кэшбеком начисляются мили, которые после можно потратить на билеты, гостиницу и иные товары, и услуги, связанные с поездкой.

На что смотреть при выборе кредитки

Категории покупок. Банки устанавливают категории расходов, по которым они возвращают больше денег, чем по другим. Для того, чтобы правильно подобрать карту с кэшбэком, нужно посмотреть, на что чаще всего тратятся деньги. Например, у человека рядом с домом есть хороший супермаркет, куда он постоянно ходит закупаться. Поэтому есть смысл поискать карту с повышенным кэшбэком на эту конкретную сеть. Комиссия за обслуживание. Некоторые кредитные организации просят комиссию за обслуживание карты. Наиболее удачным вариантом будет найти так называемую условно-бесплатную карты. В этом случае клиент не должен будет платить комиссию за обслуживание, если он выполнит какое-то условие банка — например ежемесячно тратить не меньше 5000 рублей. Процентная ставка. Она важна, если клиент планирует пользоваться деньгами с кредитки за пределами беспроцентного периода или совершать операции, на которые беспроцентный период не распространяется. Однако если пользоваться картой разумно, то платить проценты банку не придется. Продолжительность беспроцентного периода. На сегодняшний день многие банки предлагают кредитки с длинным беспроцентным периодом — 100 дней и больше.

Как быстро оформить онлайн-займ или подать заявку на кредитную карту с кэшбеком?

Для того, чтобы оформить онлайн-займ, можно воспользоваться сервисом. На соответствующей странице будет представлено несколько предложений от надежных микрофинансовых организаций. Потенциальный клиент сможет увидеть и сравнить такие параметры, как процентная ставка, срок погашения долга, время рассмотрения заявки, сразу в нескольких компаниях. После того, как были выбранные подходящие условия, нужно отправить заявку на займ.

Выгодную кредитную карту с кэшбэком можно оформить в режиме онлайн с помощью того же сервиса. На сайте будут представлены различные предложения по введенным параметрам. Выбрав подходящие условия, следует приступить к оформлению и заполнению заявке на сайте банка. В среднем ее рассматривают в течение одного-трех дней. Если банк одобрил заявку, то изготавливается карта. Ее можно будет забрать в отделении банка или заказать доставку курьером на дом или на работу.

На правах рекламы

ООО "Юником24", ОГРН 1197746250272. Адрес: г. Москва, Котельническая наб., д.17