Amway в России увеличила продажи более чем на 12 процентов

Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Компания Amway, мировой лидер прямых продаж, рассказала о финансовых результатах 2020 года. Продажи Amway в России за год выросли на 12,1 процента, их объем составил 15 млрд рублей. На данный момент Россия является одним из самых быстрорастущих рынков и входит в топ-10 рынков компании по объемам продаж наряду с Китаем, США и другими странами. На глобальном уровне 2020-й стал вторым годом роста с 2013 года для Amway: объем продаж увеличился на 2 процента и составил 8,5 млрд долларов.

Amway в России укрепила свои позиции, несмотря на негативные последствия пандемии, благодаря совокупности факторов. Во-первых, это тренд на здоровый образ жизни и релевантная продуктовая корзина. Продажи в категории «Здоровье» по итогам года выросли на 51 процент. Сейчас доля данной категории в России составляет почти 31 процент (в мировом портфеле — более 50 процентов). Также существенно выросли объемы продаж в категории «Товары длительного пользования» (это системы очистки воды, воздуха и другие товары для дома) — на 42 процента по сравнению с 2019 годом. Рост продемонстрировали сегменты «Тонизирующие напитки» — на 15 процентов и «Уход за домом» — на 2 процента.

Другим фактором, позволившим компании улучшить финансовые показатели, стала активная работа с независимыми предпринимателями. Во время пандемии у людей вырос запрос на дополнительный доход и удаленную работу. В марте 2020 года была запущена новая программа роста бизнеса, в рамках которой Amway изменила систему мотивации и увеличила сумму выплат предпринимателям на начинающих уровнях. Также Amway запустила возможность стать партнером компании в статусе самозанятого (ранее зарегистрироваться в качестве независимого предпринимателя можно было только при наличии статусов ИП или ООО). Компания упростила для самозанятых все процедуры, добавила бонусные программы в рамках сотрудничества с крупными банками.

Важную роль в успехе компании сыграло своевременное внедрение омниканальной стратегии, развитие операционной инфраструктуры и диджитал-каналов продаж. В начале 2020 года компания перевела официальный сайт и внутренние системы на новую омниканальную платформу SAP Hybris, улучшила процессы регистрации, а в октябре запустила новое мобильное приложение Amway для заказа продукции, которым на сегодняшний день активно пользуется более 90 тысяч пользователей — клиентов Amway. Компания за прошедший год значительно увеличила количество постаматов и пунктов самовывоза и начала сотрудничать с ведущим маркетплейсом в России — Ozon. Все эти изменения позволили Amway создать удобную инфраструктуру для покупателей во время всеобщей изоляции — онлайн-продажи выросли на 45,15 процента, тогда как оффлайн сократились на 20,56 процента, количество уникальных пользователей сайта за год выросло на 14 процентов.

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