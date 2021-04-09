Будущие инженеры Москвы смогут сдать экзамены онлайн

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Ведущие вузы столицы продолжают активно внедрять различные технологии дистанционного обучения. Цифровые решения становятся хорошим подспорьем в образовании, позволяя учиться практически из любого места. На этот раз для учащихся «Инженерного класса в московской школе» — проекта столичного департамента образования и науки — компания МТС помогла сформировать комплекс удаленных рабочих мест с доступом к ИТ-инфраструктуре Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), на базе которого проходит обучение будущих инженеров.

Облачные решения МТС обеспечили удаленный доступ более 700 школьникам из более 100 городских школ, которые углубленно изучают современные методы математического и компьютерного моделирования и осваивают на практике инструменты работы с 3D-моделированием, компьютерной и инженерной графикой.

Теперь они благодаря технологии виртуальных рабочих мест смогут прямо из дома сдавать экзамены по направлениям, требующим доступ к специальному программному обеспечению университета.

Проект реализован таким образом, что позволяет университету существенно сэкономить на технологиях: расходы на проведение экзаменов могут быть снижены, по оценкам экспертов, более чем в 10 раз. Система была успешно протестирована и принята заказчиком — Московским институтом электроники и математики — одним из крупнейших подразделений НИУ ВШЭ.

— Виртуальные рабочие места, как дополнение к образовательным онлайн-платформам, позволяют сделать дистанционное обучение более гибким и удобным, обеспечивая доступ к необходимым ресурсам из любой точки, где есть интернет, в любое удобное время, — подчеркнул коммерческий директор бизнес-рынка московского региона МТС Андрей Панагушин,

— Мы в короткие сроки обеспечили инженерный класс виртуальными рабочими местами для сдачи экзаменов, можем также быстро адаптировать наше облачное решение под более широкие задачи и масштабы.

— Столичный вуз действует в рамках мирового тренда — схожие системы используют многие ведущие университеты США и Европы.

СПРАВКА

НИУ ВШЭ стал участником проекта Департамента образования и науки города Москвы «Инженерный класс в московской школе» в 2017 году. В рамках проекта Университет реализует дополнительные образовательные программы для учащихся 9–11-х классов, организовывает инженерные соревнования и хакатоны, проводит семинары и открытые лекции. Университет имеет сеть из нескольких десятков школ в Москве.