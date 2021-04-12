Москва передает эстафету

Фото: Дарья Полякова

9 апреля участники Всероссийского семинара-совещания по вопросам обеспечения качества и безопасности школьного питания посетили столовую ГБОУ №1474, а также производственно-логистический комплекс организатора питания ООО «РусСоцКапитал».

Атмосфера была очень дружественной. Для сотрудников региональных ведомств по вопросам школьного и дошкольного питания был проведен брифинг совместно с директором школы, оператором питания и представителем НП СРО «Ассоциации предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения». Они с радостью подробно ответили на все вопросы присутствующих и старались максимально осветить тему организации питания в школах Москвы. На мероприятии также присутствовали первый заместитель Министра просвещения РФ Дмитрий Глушко и директор Отраслевого союза развития социального питания Владимир Чернигов.

Фото: Дарья Полякова

Участники мероприятия отметили красивый интерьер школьной столовой и удобство раздаточной системы. Помощник руководителяНП СРО «АПСПОЗ» Татьяна Ануфриеварассказала о проекте «Мой школьный ресторан». «Этот проект реализуется в Москве с 2014 года. На сегодняшний день он насчитывает более 200 школ, которые преобразовалисвою обычную, школьную столовую в такое приятное место не только для приема пищи, но и для общения детей. Почему возникло такое название? Когда мы открывали первую столовую по этому проекту, для детей это было сюрпризом. Они пришли после каникул и первый возглас, который мы услышали — «Да это же ресторан!»

Во время мероприятия обсуждалась тема внедрения карточек питания «Москвенок» в столичные образовательные учреждения, которые позволяют не только осуществлять безналичные покупки в столовой школьниками, но и помогает родителям отслеживать, чем питается их ребенок. Руководитель комбината питания ООО «РусСоцКапитал» округа САО, Ольга Юдина продемонстрировала присутствующим данную систему. Также она рассказала отом, что меню для учащихся разрабатывается с учетом пожеланий детей и родителей, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Для каждого школьного возраста предусмотрен свой рацион, содержащий необходимое количество белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов. Школьники получают мясо, рыбу, молочные продукты, овощи, фрукты, буфетную продукцию. После мероприятия представителям регионов предложили продегустировать блюда из школьного меню.

«Великолепная организация! Очень красивая столовая. Великолепный ассортимент блюд. Все-таки признаки школьного кафе, не обыкновенного общепита, а именно современного школьного кафе. Конечно, уровень несравнимый для нас, для глубинки. Мы, пользуясь опытом Москвы, будем стараться внедрить современные технологии и подходы в системе организации школьного питания в Амурской области. Огромное спасибо организаторам!», — поделилась своими впечатлениями Елена Бушова, заместитель Министра образования и науки Амурской области.

Фото: Дарья Полякова

Затем участники встречи переместились на производственно-логистический комплекс организатора питания. Там для них провели подробную экскурсию и детально рассказали обо всех этапах приготовления школьных завтраков и обедов. ПЛК готовит от 5 до 10 тысяч рационов. «Работа большая и очень ответственная. Но, как вы видите, наш комплекс и наше оборудование позволяет нам качественно выполнять любыепоставленные задачи», — рассказали сотрудники ПЛК. С 2018 года были приняты новые меры безопасности продукции. В частности, на исследования стали брать молочные продукты. «Это снижает риск возникновения инфекционных заболеваний», — сообщила «Вечерней Москве» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отличную работу производства обеспечивает высококвалифицированный персонал. «Такой подход очень важен. Это целая экосистема. Видно, что производственно-логистический комплекс отвечает всем требованиям безопасности и работает как часы», — рассказала представитель Центра компетенций организации питания Кузбасса, Анастасия Панькова.