Как получить выписку из ЕГРН

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Человеку, планирующему приобрести квартиру или дом на вторичном рынке, потребуется большое количество документов для оформления сделки. Даже если недвижимость покупается не в ипотеку, а за собственные средства, перечень бумаг довольно объемный. При этом в любом случае в такой ситуации нужно будет заказать выписку из ЕГРН .

Эта аббревиатура расшифровывается как Единый государственный реестр недвижимости. В нем содержится полные и достоверные сведения о недвижимости в стране. Данный реестр создали около четырех лет назад. Раньше подобную информацию можно было получить в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и государственном кадастре недвижимости.

Если ранее потенциальным покупателям жилья приходилось обращаться в Росреестр и кадастровую палату отдельно, то теперь процедура стала удобнее и проще.

В каких именно случаях требуется данная выписка

Стоит отметить, что личность законного владельца квартиры, дома или земельного участка подтверждает только выписка из ЕГРН. В документе указаны все моменты, относящиеся к той или иной недвижимости: нынешний собственник, характеристики объекта, обременения и тому подобное. Помимо этого, справка потребуется:

• для продажи жилья — справка станет подтверждением законности владения недвижимым имуществом и гарантией честной сделки;

• для дарения или оформления наследства;

• для приватизации — данный документ потребуется для регистрации и постановки квартиры на учет;

• для постановки в очередь на получение жилья — документ подтвердит нужды семьи в увеличении жилплощади;

• для обращения в суд — понадобится в случае, если придется отстаивать права собственности на имущество. В выписке указан истинный текущий владелец жилья и дата приобретения квартиры или дома.

Какая информация указывается в документе

1. описание объекта недвижимости;

2. данные о кадастровой стоимости жилища;

3. информация о зарегистрированных правах, ограничениях и обременениях;

4. данные о каких-либо правопритязаниях, существующих на момент выдачи выписки;

5. упоминание о правах требования, заявленных в судебном порядке;

6. информация, о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя;

7. иные установленные законом сведения.

Стоит отметить, что для проверки квартиры или другого объекта есть два основных вида выписок из ЕГРН. Речь идет о выписке об объекте недвижимости и выписке о переходе прав на недвижимость. Второй документ более объемный в плане информации, поэтому специалисты рекомендуют заказать сразу обе выписки.

Сколько по времени действует выписка из ЕГРН

Закон не определяет срок действия этого документа, однако специалисты советуют предоставлять более «свежий» вариант. Более точные сроки указывают отдельные государственные органы и другие организации. В среднем документ считается действительным на протяжении одного месяца.

Как получить выписку из ЕГРН: бумажный и электронный вид

Стандартным вариантом получения документа является поход в МФЦ или отделение Росреестра. При этом придется посетить учреждения дважды: при подаче заявки и для того, чтобы забрать справку. Из документов потребуется заявление, паспорт и доверенность, если выписку нужно получить на доверителя, также нужно будет уплатить госпошлину.

Кроме того, можно заказать выписку из ЕГРН на сайте Росреестра. Для этого следует заполнить на сайте форму и уплатить пошлину. Через несколько дней на электронную почту заявителя придет письмо, в котором будет специальная ссылка на выписку с электронной подписью. Ее можно будет скачать и, при необходимости, распечатать.

Также заказать выписку можно через портал госуслуг. Однако для этого нужна подтвержденная учетная запись. Услуга находится в разделе «Предоставление данных из ЕГРН». Затем пользователя перенаправят на сайт Росреестра или сообщат о возможности обратиться в МФЦ.

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