Хранение вещей дома: интересные лайфхаки

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Далеко не каждый может похвастаться просторной квартирой с кладовкой, гардеробной и другими специальными местами для хранения. Чаще всего среднестатистическая семья из трех-четырех человек ютится в двушке и пытается рассовать кучу нужных и не очень вещей во все углы. Из-за этого квартира захламлена, выглядит неопрятной и неубранной. А можно ли так организовать хранение вещей, чтобы уместить все необходимое и привнести в дом эстетику? Можно! Как? Читайте далее.

Правило первое и главное

Избавляемся от хлама. Насовсем. Дважды в год делаем ревизию шкафов. Раздаем те вещи, которые не используем больше года-двух, нуждающимся или продаем. Если будете избавляться от ненужного регулярно, то удивитесь, сколько пространства освободится для хранения полезного.

Разбираем гардероб

При правильной внутренней организации хранения ваш платяной шкаф вместит в 1,5-2 раза больше. Задействуйте вертикальное пространство.

• Купите многоуровневые вешалки.

• Прикрепите органайзеры, дополнительные крючки на дверцы изнутри.

• Сложите одежду друг на друга стопками.

• На плечиках оставьте только сильно мнущиеся наряды и то, что носите регулярно.

• Внизу поставьте коробки с обувью, тоже друг на друга.

Наводим порядок на кухне

Удобным решением станут боксы для хранения. Хорошо, если в шкафчиках будет много ящиков. Внутри их тоже стоит разделить на зоны. Например, это можно сделать при помощи небольших одноразовых контейнеров. У каждой из этих мини-зон пусть будет свое целевое назначение: для специй, для столовых приборов, для хранения круп и т. п.

Кастрюли составьте друг в друга — так они займут гораздо меньше места в шкафу. А сковороды, ножи, половники можно повесить над плитой. Они всегда будут под рукой и не «украдут» пространство в шкафу. Тарелки лучше рассортировать по размеру, а затем составить друг на друга.

Отдельно стоит сказать о кухонной мебели. Хорошо, если у вас будут подвесные шкафы и стеллажи. Для маленьких квартир удобна складная мебель: стол, табуреты, стулья. В собранном виде она занимает мало места, а если придут гости, то ее можно быстро достать.

Детский вопрос

Чтобы помочь малышам с соблюдением порядка, хорошо бы отвести отдельные боксы для хранения игрушек. Интересно смотрятся модели на колесиках. Также удобны пуфы с полостью внутри и прикроватные тумбочки.

Если детей несколько, а комната небольшая, выручит двухъярусная кровать. Есть модели, у которых внизу предусмотрены ящики для хранения постельного белья. Интересно смотрятся решения, где на первом ярусе расположен диванчик или письменный стол, а на втором — спальное место.

Стеллажи — наши все

Этот предмет мебели одинаково хорошо подойдет для гостиной, спальни, детской, прихожей и ванной. Стеллажи стильно смотрятся и вмещают большое количество разных вещей: от посуды до книг. Для дополнительного удобства можно расставить на полках небольшие интерьерные боксы, которые спрячут от посторонних глаз нужные мелочи.

Куда деть крупногабаритные вещи?

Речь о велосипеде, скейте, самокате, комплекте зимней резины и подобных вещах, которые захламляют ваш балкон, коридор и «крадут» полезное пространство. Оптимальный вариант — сдать их на склад временного хранения вещей. За небольшую плату там можно арендовать индивидуальный бокс подходящего размера и поместить туда весь нужный вам «негабарит», которому никак не находится место дома.

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