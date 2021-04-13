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Эксперт назвал способы хищения квартиры прямо под носом у хозяев
Фото: freepik.com

Эксперт назвал способы хищения квартиры прямо под носом у хозяев

Никита Миронов  

Общество

На днях специалисты Росреестра предупредили москвичей об участившихся случаях мошенничеств с недвижимостью. Преступники нашли новый способ обмана: теперь они могут в любой момент переоформить чужую квартиру на себя, а настоящий владелец об этом даже не узнает. «Вечерка» разбиралась, как обезопасить себя от таких аферистов.

Чаще всего москвичи лишаются недвижимости, когда предоставляют другому человеку нотариальную доверенность с расширенными полномочиями.

— Например, когда «частный» риелтор уговаривает владельца жилья оформить на него генеральную доверенность. Дескать, я сам за вас все сделаю, — рассказывает «Вечерке» юрист Московской коллегии адвокатов Евгений Миничев. — Да, по гендоверенности риелтор не может вашу квартиру подарить и завещать. А вот, скажем, сдать в аренду, продать или заложить, получив под нее кредит в банке, — без проблем! Лично я бы не советовал давать генеральную доверенность никому, включая близких родственников.

А документ-то — фальшивый!

Еще один вид мошенничества — подделка паспорта владельца квартиры. С фальшивым документом аферисты могут подписать договор купли-продажи недвижимости, по которому она перейдет новому собственнику.

— Квартиры вы вряд ли лишитесь. В таком случае покупатель лишится денег. Но судиться с ним, теряя время и нервы, скорее всего, придется, — пояснил Евгений Миничев.

По словам юриста, имеет смысл как можно реже указывать свои паспортные данные в интернете.

— Покупать авиа— и железнодорожные билеты, например, лучше на каком-то одном портале. Так меньше шансов, что данные вашего паспорта станут достоянием общественности, — советует эксперт.

Юрист вам в помощь

Другой распространенный вид мошенничества: граждане вместо договоров займа подписывают договор купли-продажи жилья. Это позволяет кредиторам-мошенникам отобрать квартиру.

— Подобных споров только в Москве ежегодно возникает несколько десятков. Иногда их количество доходит и до сотни в год, — рассказал адвокат Олег Сухов. — При этом кредитных аферистов редко наказывают, а их жертвам, как правило, не удается вернуть потерянное жилье — даже если оно было единственным.

Евгений Миничев уточняет: — Все договоры, в которых фигурирует ваша квартира, должен прочитать юрист, которого обязательно нужно нанять. И не важно, с кем вы договор заключаете — с частным лицом, микрофинансовой организацией или кредитным потребительским кооперативом. Только через «своего» проверенного юриста!

Не пойму, когда достроят

До сих пор случаются мошенничества при продаже квартир в новостройках, которые начали возводить до даты отмены закона о долевом участии — 1 июля 2019 года.

— Вам продают квартиру в долгострое, а в договоре не указывают дату сдачи, — поясняет Евгений Миничев. — Не подписывайте такой договор, иначе вселения можно не дождаться.

«Левые» земли

Этот вид мошенничества встречается в Подмосковье.

— Вы покупаете квартиру в доме, который построен на землях под индивидуальное жилищное строительство, — рассказывает Евгений Миничев. — Прописаться в таком жилье будет нельзя, да и снести самострой могут в любую минуту. Вывод: перед покупкой соберите всю информацию о доме.

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