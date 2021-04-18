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Столичные студенты изучили рынок труда
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Столичные студенты изучили рынок труда

Юлия Зыкина

Общество

17 и 18 апреля на площадке Цифрового делового пространства прошел брифинг «Карьера или бизнес». Организатором мероприятия выступили столичные Департамент предпринимательства и инновационного развития и Комитет общественных связей и молодежной политики.

До начала основной программы студенты посетили ярмарку вакансий. Тем, кто еще не определился с направлением деятельности, организаторы предлагали пройти тестирование на профориентацию. Что касается работодателей, то здесь присутствовали такие крупные компании, как СБЕР, Renault Russia, Ozon, КРОК, Mail.ru Group, Danone, «Шереметьево», «Домодедово», MсDonalds и другие. Каждая из них выбрала свой метод и формат общения с потенциальными работниками.

— Со студентами проще знакомиться с помощью интерактива. В формате квиза задаем ребятам вопросы. Так мы узнаем их потребности и желания. Кстати, у нас достаточно много молодых сотрудников — около 40 процентов, — делится ведущий эксперт железнодорожной компании Александр Шабалтин.

Во время ярмарки студенты смогли не только познакомиться с предложениями компаний, но и пройти собеседование. Если возможный работодатель и потенциальный сотрудник заинтересовали друг друга, то им предоставляли специальные переговорные комнаты, где они могли детально обговорить варианты сотрудничества.

— Подобные мероприятия помогают определить запросы молодежи, ответить на их вопросы и развеять многие мифы. Например, студенты уверены, что в аэропорту обычно работают стюардессы, пилоты, сотрудники таможни. Между тем там очень большой пул управленцев, юристов и других специалистов, — говорит руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Антон Белокопытов.

Кроме того, на площадке были спецзоны, где участники вместе с HR-экспертами могли усовершенствовать свое резюме. А будущие бизнесмены смогли пообщаться с топовыми предпринимателями и задать волнующие вопросы. Еще эксперты рассказали о мерах поддержки, которую готов предоставить город молодым специалистам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем Демин, заместитель председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы:

— Инициатором форума-выставки выступили активисты проектного офиса «Молодежь Москвы» и ассоциации студентов и студенческих объединений. Он объединил два направления: «Практикуй» для желающих работать по найму и «Предпринимай» для тех, кто хотел бы иметь свое дело. Для первых на ярмарке вакансий представили более 30 крупных и хорошо известных компаний. Для вторых запустили бизнес-игру. В течение двух дней пришли около двух тысяч студентов.

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