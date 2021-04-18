Памятник рабочим комбината в Текстильщиках сохранят по просьбам жителей

Лидер «Совета матерей» Татьяна Буцкая / Фото: Мария Лукина/Вечерняя Москва

Памятник погибшим во время Великой Отечественной войны рабочим Московского жирового комбината в районе Текстильщики будет сохранен и внедрен в архитектурный ансамбль нового жилого комплекса. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщила председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

Монумент сотрудникам завода, которые погибли в боях Великой Отечественной войны, на территории предприятия установили на деньги, собранные их коллегами, друзьями и близкими. Сотрудники комбината регулярно перечисляли деньги на содержание памятника.

— Я еще училась в школе, когда состоялось открытие монумента. Взрослые плакали, вспоминая погибших, и радовались, что память о героях войны теперь увековечена. На монументе имя моего отца, его товарищей. С некоторыми из героев мы жили в одном доме, на одной улице, — вспоминает 81-летняя жительница района Текстильщики Галина Сараева.

Однако после закрытия предприятия земля, на которой стоит памятник, стала частной. Ее выкупила строительная компания, которая приступила к возведению нового жилого комплекса. Территорию огородили, из-за чего жители стали волноваться за сохранность памятника.

— В прошлом году на День Победы меня к памятнику даже не пропустили, но объяснили, что это необходимо в целях безопасности из-за строительства. А потом поползли слухи, что памятник и вовсе снесут. Я испугалась и в марте обратилась в общественную приемную организации «Совет матерей». Ее лидер Татьяна Буцкая выслушала и пообещала помочь, — поделилась Галина Сараева.

Чтобы сохранить памятник заводчанам, активисты организации «Совет матерей» собрали свыше 450 подписей, обратились в управу района Текстильщики и в саму строительную компанию. После чего убедились, что монумент — фигура солдата и плита с высеченными именами погибших сотрудников комбината — стоит на месте. Как отметила лидер «Совета матерей» Татьяна Буцкая, после переговоров было решено, что памятник павшим в боях Великой Отечественной войны будет сохранен и включен в архитектурный ансамбль современного жилого квартала.

— Скоро здесь еще будет построена школа на 750 мест, — рассказала Татьяна Буцкая. — И хорошо, что во дворе учебного заведения останется такая историческая достопримечательность. Ведь каждый памятник — это история, а в данном случае это история мужества, героизма и патриотизма. Судьба одного памятника решена, но работа «Совета матерей» продолжается.

Мы планируем предложить городским властям обновить все подобные монументы, которые требуют реставрации, чтобы в каждом районе Москвы жители помнили о тех, кто отдал жизнь на благо своей страны.

ДОСЬЕ

Татьяна Буцкая родилась в Москве в 1975 году. В 1999 году окончила Российский государственный медицинский университет имени Пирогова. С 2018 года — глава Комитета по охране здоровья матери и ребенка при Совете по охране здоровья и качества жизни Евразийской организации экономического сотрудничества. Учредитель общероссийского движения «Совет матерей».

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