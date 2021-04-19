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Доктор Елена Кац: Очень жалко времени врача и пациента на бумажную волокиту
Фото: Николай Темников

Доктор Елена Кац: Очень жалко времени врача и пациента на бумажную волокиту

Илья Зуев

Общество

Продолжается цифровизация московского здравоохранения — процесса, который одинаково важен и для врачей, и для больных. Накануне был сделан еще один важный шаг на этом пути: мэр Сергей Собянин объявил об упразднении бумажных справок об освобождении от занятий по болезни для воспитанников школ и детских садов. Это значительно разгрузило врачей от писанины, а родителей — от ожидания.

В рамках развития Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) столица уже отказалась от бумажных медицинских карт. В электронной карте можно в считанные секунды получить информацию о результатах анализов, о вакцинации детей, просмотреть эпикриз после выписки ребенка из стационара, быстро и безошибочно направить пациента на госпитализацию или консультацию.

Что еще можно сделать, чтобы облегчить работу медиков? За ответом на этот вопрос мы обратились к главному врачу детской поликлиники № 7, кандидату медицинских наук Елене Кац.

— Елена Леонидовна, ваши коллеги вздохнули с облегчением?

— Конечно. Очень было жалко времени врача и пациента на бумажную волокиту, которая подчас отнимала больше времени, чем сам осмотр и установление диагноза. Особенно это важно для нас, педиатров, поскольку время приема ребенка объективно больше, чем взрослого. Однако, к сожалению, бумажек в нашей работе остается еще много.

Например?

— Например, согласие пациента на все манипуляции в рамках обследования и лечения — оно продолжает оформляться в бумажном виде. Сейчас медицинские документы в электронной медицинской карте врач подписывает цифровой подписью. Необходимо предусмотреть возможность подписания согласий пациентами также в электронном формате с соблюдением всех юридических нюансов.

Есть еще несколько этапов, которые отнимают время и у врача, и у пациента. В первую очередь это касается обмена документами между поликлиникой и стационарами, а также работы с заключениями специалистов частных клиник. В бумажном виде сейчас оформляются отказы от обследования или госпитализации.

Надеюсь, что в скором времени это произойдет и врач наконец сможет сосредоточиться на главном — здоровье пациента.

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